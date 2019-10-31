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31 Ekim 2019, Perşembe
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Fenerbahçe ‘Tokat’ladı

Voleybolda Efeler Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmasında, Sigorta, deplasmanda 'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli voleybolcular; 109 dakika süren mücadelenin setlerini ise 9-25, 17-25, 25-21 ve 18-25 almayı başardılar.

Voleybolda Efeler Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmasında, Sigorta, deplasmanda 'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli voleybolcular; 109 dakika süren mücadelenin setlerini ise 9-25, 17-25, 25-21 ve 18-25 almayı başardılar.

  1. 31.10.2019
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