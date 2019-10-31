Fenerbahçe ‘Tokat’ladı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmasında, Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli voleybolcular; 109 dakika süren mücadelenin setlerini ise 9-25, 17-25, 25-21 ve 18-25 almayı başardılar.