Fenerbahçe ‘Tokat’ladı
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmasında, Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli voleybolcular; 109 dakika süren mücadelenin setlerini ise 9-25, 17-25, 25-21 ve 18-25 almayı başardılar.
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmasında, Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli voleybolcular; 109 dakika süren mücadelenin setlerini ise 9-25, 17-25, 25-21 ve 18-25 almayı başardılar.
- 31.10.2019
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