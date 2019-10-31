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31 Ekim 2019, Perşembe
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Kardeşler yönetecek

Kardeşler yönetecek

- Fenerbahçe maçına atandı. ile yapacak. VAR odasında ise yer alacak.

- Fenerbahçe maçına atandı. ile yapacak. VAR odasında ise yer alacak. Arda Kardeşler, sarılacivertli ekibin ligin ilk haftasında FK'yı 'de 5-0 yendiği maçta görev yapmış ve Fenerbahçe lehine 3 penaltı vermişti.

  1. 31.10.2019
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