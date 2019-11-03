Aktüel haberler (03.11.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...
İREM ALTINI ALDI SELAMI ÇAKTI
İtalya'da düzenlenen Avrupa G4 Ekstra Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu İrem Yaman, altın madalyasını aldı. 57 kilo finalinde son 2 olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones'u 22-9 yenen milli tekvandocu, törende İstiklal Marşı'nın okunduğu esnada asker selamı verdi.
MERT ÇETİN 11 BAŞLADI, ATILDI
Roma'da Mert Çetin, Napoli maçında ilk kez 11'de sahaya çıktı. Cengiz Ünder ise 81'de girdi. Roma, Zaniola ve Veretout'un golleriyle 2-1 kazanırken Mert Çetin 90+3 ve 90+5'teki sarı kartlarla oyundan atıldı.
FENERBAHÇE RAHAT KAZANDI
Kadınlar basketbolda F.Bahçe deplasmanda Orman'ı 80-65 yendi. Kayseri ise Adana'yı 96-80'le geçti. Program: 14.00: Çukurova-GS, 15.15: BJK-Çankaya, 16.00: Botaş-Samsun, 16.30: Hatay-İzmit.
HAFTANIN MVP'Sİ SHENGELIA
THY Euroleague'de haftanın oyuncusu Baskonialı Tornike Shengelia oldu. Efes'li Shane Larkin ise 30 puan toplasa da Pana'ya 86-70 kaybedildiği için 2. oldu. F.Bahçeli De Colo ise 28 puanla 3. seçildi.
Milliler 10'ar attı.
CURRY 3 AY YOK
Nba'de Ersan'ın 10 sayı, 5 ribauntla oynadığı maçta Milwaukee, Orlando'yu 123-91 yendi. Cedi'nin 10 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalmayla oynadığı maçta ise Cleveland, Indiana'ya 102- 95 yenildi. Elinden sakatlanan GSW'li Curry ise 3 ay yok.
İSTANBUL'DA MARATON VAKTİ
41. İstanbul Maratonu, bugün koşuluyor. Dünyada iki kıta arasındaki tek maraton olan organizasyon; 42 km (09.00'da), 15 km (09.15'te) ve 8 km'lik (09.30'da) kategorilerde gerçekleşecek. 140 bin kişinin koşacağı yarışlarda 58 elit atlet var.
- 3.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
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Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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