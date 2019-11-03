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03 Kasım 2019, Pazar
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haberler (03.11.19)

Aktüel haberler (03.11.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

İREM ALTINI ALDI SELAMI ÇAKTI

'da düzenlenen Avrupa G4 Ekstra Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu , altın madalyasını aldı. 57 kilo finalinde son 2 olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones'u 22-9 yenen milli tekvandocu, törende İstiklal Marşı'nın okunduğu esnada asker selamı verdi.

MERT ÇETİN 11 BAŞLADI, ATILDI

Roma'da , maçında ilk kez 11'de sahaya çıktı. ise 81'de girdi. Roma, Zaniola ve Veretout'un golleriyle 2-1 kazanırken Mert Çetin 90+3 ve 90+5'teki sarı kartlarla oyundan atıldı.

FENERBAHÇE RAHAT KAZANDI

Kadınlar basketbolda F.Bahçe deplasmanda Orman'ı 80-65 yendi. ise 'yı 96-80'le geçti. Program: 14.00: Çukurova-GS, 15.15: BJK-Çankaya, 16.00: Botaş-Samsun, 16.30: Hatay-İzmit.

HAFTANIN MVP'Sİ SHENGELIA

Euroleague'de haftanın oyuncusu Baskonialı Tornike Shengelia oldu. Efes'li Shane Larkin ise 30 puan toplasa da Pana'ya 86-70 kaybedildiği için 2. oldu. F.Bahçeli De Colo ise 28 puanla 3. seçildi.
Milliler 10'ar attı.

CURRY 3 AY YOK

Nba'de Ersan'ın 10 sayı, 5 ribauntla oynadığı maçta Milwaukee, Orlando'yu 123-91 yendi. Cedi'nin 10 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalmayla oynadığı maçta ise Cleveland, Indiana'ya 102- 95 yenildi. Elinden sakatlanan GSW'li Curry ise 3 ay yok.

İSTANBUL'DA MARATON VAKTİ

41. Maratonu, bugün koşuluyor. Dünyada iki kıta arasındaki tek maraton olan organizasyon; 42 km (09.00'da), 15 km (09.15'te) ve 8 km'lik (09.30'da) kategorilerde gerçekleşecek. 140 bin kişinin koşacağı yarışlarda 58 elit atlet var.

  1. 3.11.2019
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