Fenerbahçe Beko 86 - 80 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor | MAÇ SONUCU

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Stimac ile Lauvergne'in savunma ve hücumdaki etkili oyunuyla ilk periyodu 20-18 önde tamamladı.

İki takım da ikinci periyodun başlarında sayı bulmakta zorlandı. Konuk ekip, 15. dakikada Hrovat'ın üç sayılık isabetiyle mücadelede ilk kez öne geçti: 23-24. Zanna'nın pota altında bulduğu basketlere Melih Mahmutoğlu ve Sloukas'ın kaydettiği sayılarla cevap veren sarı-lacivertliler, devre arasına 36-35 üstün gitti.

Başa baş oyunun sürdüğü üçüncü çeyrekte Zanna'yı durdurmakta güçlük çeken Fenerbahçe Beko, hücumda sorumluluk alan Sloukas'ın etkili performansıyla final periyoduna 63-59 önde girdi.

Son periyoda hızlı başlayan ev sahibi ekip, 33. dakikada Lauvergne'in basketiyle farkı 9 sayıya çıkardı: 68-59. Afyon ekibi, Aldridge'in üst üste bulduğu sayılarla skora ortak olmaya çalışsa da Lauvergne'i pota altında etkili kullanan Fenerbahçe Beko, mücadeleden 86-80 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımda Sloukas, 20 sayıyla galibiyette ön plana çıktı. Konuk ekipte Zanna'nın 24 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 5. galibiyetini aldı. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ise 4. yenilgisini yaşadı.

Öte yandan sarı-lacivertli basketbolcular, karşılaşma öncesi Kızılay Haftası dolayısıyla "İyilik sensiz olmaz" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Serkan Emlek, Halil Baldemir, Hüseyin Çelik

Fenerbahçe Beko: Sloukas 20, De Colo 9, Kalinic 15, Lauvergne 14, Stimac 4, Ahmet Düverioğlu 8, Berkay Candan 5, Melih Mahmutoğlu 11, Ali Muhammed, Egehan Arna

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 5, Davis 5, Sinan Sağlam 2, Aldridge 17, Zanna 24, Hrovat 13, Doğukan Şanlı, Erdi Gülaslan 4, Burak Eşlik 8, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2

1. Periyot: 20-18

Devre: 36-35

3. Periyot: 63-59

Beş faulle çıkan: 37.04 Crawford (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor)