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03 Kasım 2019, Pazar
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Devler kaybetti

Devler kaybetti

Erkekler 'nde derbide ’ye 19 sayı fark atan , ’da Tofaş’a 112-93 ile yenildi. ise Arel’e mağlup oldu.

Erkekler 'nde ile haftayı yenilgiyle kapattı. Günün ilk maçında Büyükçekmece'yi ağırlayan Beşiktaş rakibine 84-87'lik skorla mağlup oldu. Günün ikinci maçında evinde 'u 85-66 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Geçen hafta evinde F.Bahçe'yi 19 sayı farkla yenen G.Saray ise hafta ortasında oynadığı EuroCup maçının yorgunluğunu bu maçta hissetti. Tofaş baştan sona üstün götürdüğü maçta sarı-kırmızılıları 112-93 skorla mağlup etti.

  1. 3.11.2019
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