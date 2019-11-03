Devler kaybetti
Erkekler Basketbol Ligi'nde derbide Fenerbahçe’ye 19 sayı fark atan Galatasaray, Bursa’da Tofaş’a 112-93 ile yenildi. Beşiktaş ise Arel’e mağlup oldu.
Erkekler Basketbol Ligi'nde Beşiktaş ile Galatasaray haftayı yenilgiyle kapattı. Günün ilk maçında Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi ağırlayan Beşiktaş rakibine 84-87'lik skorla mağlup oldu. Günün ikinci maçında Pınar Karşıyaka evinde Türk Telekom'u 85-66 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Geçen hafta evinde F.Bahçe'yi 19 sayı farkla yenen G.Saray ise hafta ortasında oynadığı EuroCup maçının yorgunluğunu bu maçta hissetti. Tofaş baştan sona üstün götürdüğü maçta sarı-kırmızılıları 112-93 skorla mağlup etti.
- 3.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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