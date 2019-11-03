Devler kaybetti

Erkekler Basketbol Ligi'nde Beşiktaş ile Galatasaray haftayı yenilgiyle kapattı. Günün ilk maçında Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi ağırlayan Beşiktaş rakibine 84-87'lik skorla mağlup oldu. Günün ikinci maçında Pınar Karşıyaka evinde Türk Telekom'u 85-66 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Geçen hafta evinde F.Bahçe'yi 19 sayı farkla yenen G.Saray ise hafta ortasında oynadığı EuroCup maçının yorgunluğunu bu maçta hissetti. Tofaş baştan sona üstün götürdüğü maçta sarı-kırmızılıları 112-93 skorla mağlup etti.