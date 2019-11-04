Gözde Kırdar'ın forması emekli edildi

VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyonda VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CEV Asbaşkanı Özkan Mutlugil, VakıfBank Yöneticileri ve VakıfBank Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, TVF Yönetim Kurulu Üyeleri, voleybol camiasının önde gelen isimleri, Kırdar için bir araya geldi. Törende, VakıfBank formasıyla '20 kupa' kazanan Gözde Kırdar'ın 19 yıllık kariyerini anlatan belgeselin gösterimi yapılırken, emekli edilen 2 numaralı forması VakıfBank Spor Sarayı'na asıldı.

Gözde Kırdar, "Böyle bir veda hayal etmemiştim. Zaten VakıfBank'ta her zaman hayallerimden ötesini yaşadım. Benim üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu ailede 20 kupa kazandım" dedi.

ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH: GÖREVİMİZ YENİ GÖZDE'LER YETİŞTİRMEK

VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, ''19 yıl boyunca 'Bu Ailenin Gözde'si olan 'Efsane Kaptanımız' için bir araya geldik. Gözde Kırdar, 1999 yılında Kütahya'dan gelip, büyük VakıfBank ailesine katıldı. Koşullar ne olursa olsun, çalışkanlığı, hırsı, azmi, güçlü ve pes etmeyen karakteriyle gönlümüzde taht kurdu'' diye konuştu.

" VAKIFBANK OLARAK KIZLARIMIZIN 'YANINDAKİ GÜCÜZ' "

VakıfBank Spor Kulübü'nün dünyanın en büyük voleybol kulübü ve sporcular için bir cazibe merkezi haline geldiğine dikkat çeken Üstünsalih, ''Bankamızın voleybola olan yatırımı, spor tarihimizde de bir mihenk taşı olmuştur. Türk kadınının 'Yanındaki Güç' olduğumuz için çok mutluyuz ve iyi ki bu anlamlı hikâyenin bir parçasıyız'' açıklamasında bulundu.

''VakıfBank olarak kulübümüzün sportif başarıları ile büyük gurur duyuyoruz'' diyen Üstünsalih, sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Burada altını çizmek istediğimiz konu 'Türk kadınının başarısı'dır. VakıfBank olarak doğru yöntem, teşvik ve yatırımla Türk kadınının dünyada neler başarabileceğini gösterdik. Örneğin bu yaz Milli Takımımıza, tüm yaş kategorilerinde en çok oyuncu gönderen kulüplerden biri olduk. Kulübümüzün ana ilkesi daha çok kızımıza ulaşmak ve onlara neler başarabileceklerini göstermektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Gözde Kırdar gibi kızlarımızı Türk voleyboluna kazandırmaya devam edeceğiz.''

GÖZDE KIRDAR: VAKIFBANK'TA HAYALLERİMDEN ÖTE BİR KARİYER YAŞADIM

VakıfBank'ın efsane kaptanı Gözde Kırdar ise ''Böyle bir veda hayal etmemiştim. Zaten VakıfBank'ta her zaman hayallerimden ötesini yaşadım. Bu güzel organizasyon için tüm VakıfBank ailesine çok teşekkür ediyorum. Benim üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. VakıfBank benim yuvam. Bu ailede 20 kupa kazandım. Kızım beni sahada hiç izleyemedi ama bugünü ona büyüyünce izleteceğim. Onu da kendim gibi hırslı ve azimli bir birey olarak yetiştireceğime söz veriyorum'' dedi.

Düzenlenen tören sonrasında Gözde Kırdar'a 2 numaralı formasını Abdi Serdar Üstünsalih takdim ederken, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Türk voleyboluna hizmetlerinden dolayı plaket verdi.

GÖZDE KIRDAR'IN VAKIFBANK'TAKİ KUPA KOLEKSİYONU

2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası (2013, 2017)

4 CEV Şampiyonlar Ligi (2011, 2013, 2017, 2018)

6 Türkiye Ligi (2004, 2005, 2013, 2014, 2016, 2018)

3 Türkiye Kupası (2013, 2014, 2017)

3 Şampiyonlar Kupası (2013, 2014, 2017)

1 Top Teams Kupası (2004)

1 CEV Challenge Kupası (2005)