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haberler (05.11.19)

Aktüel haberler (05.11.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

GÖZDE'NİN FORMASI EMEKLİYE AYRILDI

Vakıfbank Takımı'nın efsane kaptanı 'ın 2 numaralı forması, düzenlenen törenle emekli edilerek düzenlenen törenle VakıfBank Spor Sarayı'ndaki yerini aldı. Sarı-siyahlı kulüpteki 19 yıllık kariyerini geçen sezon sonunda noktalayarak voleybola veda eden Gözde Kırdar, "A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı 'da izledim ve onlara orada destek verdim. Şimdilik dışarıdan desteğe devam edeceğim" dedi.

KISA...KISA...KISA

5-1'lik Frankurt yenilgisi sonrasında Niko Kovac'ı gönderen 'te ilk teknik direktör adayının İtalyan (52) olduğu bildirildi.

'ın 10 sayı, 4 ribaunt ürettiği maçta , 'e 131-111 yenildi. Doncic; 29 sayı, 14 ribaunt ve 15 asistle 'triple double' yaptı.

Venüs Sultanlar Ligi'nde Yeşilyurt, sahasında 'u 3-2 yendi. 115 dakika süren mücadelenin setleri; 25-12, 25-22, 26-28, 18-25, 15-5 bitti.

Milli güreşçi , yeni şampiyonluklara gözünü dikti. Kayaalp, Şubat'taki Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları'ndan madalya ile döneceğini söyledi.

  1. 5.11.2019
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