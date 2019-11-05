Aktüel haberler (05.11.19)

GÖZDE'NİN FORMASI EMEKLİYE AYRILDI

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın efsane kaptanı Gözde Kırdar'ın 2 numaralı forması, düzenlenen törenle emekli edilerek düzenlenen törenle VakıfBank Spor Sarayı'ndaki yerini aldı. Sarı-siyahlı kulüpteki 19 yıllık kariyerini geçen sezon sonunda noktalayarak voleybola veda eden Gözde Kırdar, "A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Ankara'da izledim ve onlara orada destek verdim. Şimdilik dışarıdan desteğe devam edeceğim" dedi.

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5-1'lik Frankurt yenilgisi sonrasında Niko Kovac'ı gönderen Bayern Münih'te ilk teknik direktör adayının İtalyan Massimiliano Allegri (52) olduğu bildirildi.

Cedi Osman'ın 10 sayı, 4 ribaunt ürettiği maçta Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks'e 131-111 yenildi. Doncic; 29 sayı, 14 ribaunt ve 15 asistle 'triple double' yaptı.

Venüs Sultanlar Ligi'nde Yeşilyurt, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yendi. 115 dakika süren mücadelenin setleri; 25-12, 25-22, 26-28, 18-25, 15-5 bitti.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, yeni şampiyonluklara gözünü dikti. Kayaalp, Şubat'taki Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları'ndan madalya ile döneceğini söyledi.