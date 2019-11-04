FIFA'dan flaş Emiliano Sala kararı! Bonservisi ödenmezse... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
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FIFA'dan flaş Emiliano Sala kararı! Bonservisi ödenmezse...

FIFA, Cardiff City'nin uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın bonservisinin ilk taksidini 45 gün içerisinde Nantes'a ödememesi durumunda transfer yasağı cezası ile karşı karşıya kalacağını açıkladı. İşte detaylar...
4 Kasım 2019 Pazartesi 19:04 Güncelleme: 04.11.2019 19:04
FIFA'dan flaş Emiliano Sala kararı! Bonservisi ödenmezse...

19 Ocak'ta Cardiff City'den Nantes'a transfer olan ve imza işlemleri için Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın bonservisi arapsaçına döndü.

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FIFA'dan flaş Emiliano Sala kararı! Bonservisi ödenmezse...

Galler ekibi, kaza öncesinde Fransız ekibinin transfer sözleşmesini Fransa Futbol Federasyonu'na kaydettirmemesini gerekçe göstererek uçuşun yasal olmadığını savunmuştu.

FIFA'dan flaş Emiliano Sala kararı! Bonservisi ödenmezse...

Bunun üzerine FIFA, verdiği kararla Premier Lig takımını, Sala'nın 15 milyon euro'luk bonservisinin ilk taksidi olan 6 milyon euro'yu ödemeye mahkum etmişti.

FIFA'dan flaş Emiliano Sala kararı! Bonservisi ödenmezse...

Ancak uçuşun yasal olmadığı konusunda ısrarcı bir tavır sergileyerek bu ödemeye karşı çıkan Cardiff City'e FIFA'dan bir şok geldi.

FIFA'dan flaş Emiliano Sala kararı! Bonservisi ödenmezse...

FIFA Oyuncu Statüsü Kurulu, iki kulüp arasında Sala'nın transferine ilişkin yaşanan anlaşmazlık hakkındaki gerekçeli kararını açıkladı.

FIFA'dan flaş Emiliano Sala kararı! Bonservisi ödenmezse...

Eylül ayındaki kararında "Cardiff City'nin, 19 Şubat 2019'da yapılan transfer anlaşması gereği Nantes'a ilk taksit olarak 6 milyon avro ödemesi gerekmektedir." ifadesini kullanan kurul, ödeme 45 gün içinde gerçekleşmezse Cardiff City'ye 3 dönem transfer yasağı uygulanacağını belirtti.

FIFA'dan flaş Emiliano Sala kararı! Bonservisi ödenmezse...

Eğer Galler ekibi 6 milyon euro'luk ilk taksidiödemezse 3 dönem boyunca transfer yapamayacak.

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