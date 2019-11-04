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Türk sporcular manşetlere çıktı! "Modern futbol için dizayn edilmiş"
Avrupa'da forma giyen Türk futbolcular ve kariyerini NBA'de sürdüren Türk basketbolcu Furkan Korkmaz, haftaya damga vuran isimlerden oldu. Dış basın ise Türk sporcuların bu dikkat çeken başarısını manşetlerine taşıdı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
4 Kasım 2019 Pazartesi 12:21
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Bu hafta Avrupa liglerinde forma giyen Türk futbolcular attıkları goller ve yaptıkları asistlerle yıldızlaştılar. Avrupa basını ise milli sporcuları ön plana çıkardı.
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İspanyol ekibi Valladolid'de forma giyen Enes Ünal, Mallorca ile oynanan maçta penaltıdan bu sezonki ilk golünü atmıştı.
El Norte de Castilla adlı internet sitesi karşılaşmayla ilgili haberi "Enes Ünal ve Sandro'nun dirilişi" başlığı ile verdi.
Bu hafta ağları sarsan bir diğer golcü Cenk Tosun oldu. Everton'ın Tottenham ile karşı karşıya geldiği mücadelede 90 7'de attığı golle takımına bir puanı getirdi.
Premier Lig'in resmi internet sitesi, "Tosun Everton'a Spurs karşısında bir puan kazandırıyor" başlığı atarken, Liverpool Echo'nun muhabiri Phil Kirkbride milli futbolcu hakkında, "Cenk Tosun kadrodaki dördüncü forvet gibi görünse de hala çok kullanışlı bir oyuncu olabiliyor. Silva, Cenk Tosun'a güvenebileceğini biliyor" yorumunu yaptı.