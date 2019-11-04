Mustafa Denizli'nin Traktör Sazi'si seyirci sıralamasında zirvede

Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü üstlendiği İran ekibi Traktör Sazi'nin sahasında İstiklal takımı ile yaptığı maç, seyirci sayısı bakımından hafta sonu tüm dünyada yapılan müsabakalar dikkate alındığında zirvede yer aldı.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, 100 bin futbolseverin tribünden takip ettiği Traktör Sazi-İstiklal mücadelesi, seyirci sayısı bakımından ilk sıranın sahibi oldu.

Bu alanda Almanya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan ve 80 bin 200 kişinin takip ettiği Borussia Dortmund-Wolfsburg karşılaşması ikinci, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde yapılan ve 70 bin 375 futbolseverin izlediği Real Madrid-Real Betis maçı ise üçüncü sırada yer aldı.

Transfermarkt'a göre hafta sonu tüm dünyada en fazla seyircinin tribünden takip ettiği ilk 5 maç şöyle:

1. Traktör Sazi-İstiklal (100 bin)

2. Borussia Dortmund-Wolfsburg (80 bin 200)

3. Real Madrid-Real Betis (70 bin 375)

4. Flamengo-Corinthians (64 bin 985)

5. Arsenal-Wolverhampton Wanderers (60 bin 383)