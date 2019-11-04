FIFA'dan Cardiff City'ye uyarı

FIFA Oyuncu Statüsü Kurulu, Nantes ile Cardiff City kulüpleri arasında Sala'nın transferine ilişkin yaşanan anlaşmazlık hakkındaki gerekçeli kararını açıkladı.



Cardiff City'nin, 19 Şubat 2019'da yapılan transfer anlaşmasında belirtildiği gibi Fransız kulübü Nantes'a ilk taksit olarak 6 milyon Euro ödeme yapması gerektiğini ve ödemenin 45 gün içinde gerçekleşmemesi durumunda Galler kulübüne 3 dönem transfer yasağı uygulanacağını vurguladı. Öte yandan Cardiff City de FIFA'nın kararını Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyacağını açıkladı.



NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Cardiff City, 19 Ocak 2019 tarihinde Fransız kulübü Nantes ile Emiliano Sala'nın transferi için 16 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varmıştı. Transfer anlaşmasının ardından 21 Ocak'ta Nantes'tan yeni takımı Cardiff'e katılmak için yola çıkan Sala'nın uçağı Manş Denizi açıklarında düşmüştü. Uzun süre devam eden arama-kurtarma çalışmalarının ardından Sala'nın bulunduğu uçağın enkazına 3 Şubat günü Manş Denizi'nin dibinde ulaşılmış, 6 Şubat'ta da uçağın enkazından çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.



Cardiff City'nin Nantes'e 20 Şubat'ta ödemesi gereken ilk taksit, iki kulübün anlaşmasıyla bir hafta ertelenmiş fakat Galler ekibi ödemeyi gerçekleştirmemişti.