FIFA'dan Cardiff City'ye uyarı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri FIFA'dan Cardiff City'ye uyarı

'dan 'ye uyarı

FIFA'dan Cardiff City'ye uyarı

, ekibi 'nin, uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu 'nın bonservisinin ilk taksitini Nantes'e ödemediği takdirde 3 dönem yasağı cezası alacağını açıkladı.

Oyuncu Statüsü Kurulu, Nantes ile kulüpleri arasında Sala'nın transferine ilişkin yaşanan anlaşmazlık hakkındaki gerekçeli kararını açıkladı.

Cardiff City'nin, 19 Şubat 2019'da yapılan anlaşmasında belirtildiği gibi Fransız kulübü Nantes'a ilk taksit olarak 6 milyon Euro ödeme yapması gerektiğini ve ödemenin 45 gün içinde gerçekleşmemesi durumunda Galler kulübüne 3 dönem transfer yasağı uygulanacağını vurguladı. Öte yandan Cardiff City de FIFA'nın kararını 'ne (CAS) taşıyacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz sezon 'de mücadele eden Cardiff City, 19 Ocak 2019 tarihinde Fransız kulübü Nantes ile 'nın transferi için 16 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varmıştı. Transfer anlaşmasının ardından 21 Ocak'ta Nantes'tan yeni takımı Cardiff'e katılmak için yola çıkan Sala'nın uçağı açıklarında düşmüştü. Uzun süre devam eden arama-kurtarma çalışmalarının ardından Sala'nın bulunduğu uçağın enkazına 3 Şubat günü Manş Denizi'nin dibinde ulaşılmış, 6 Şubat'ta da uçağın enkazından çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.

Cardiff City'nin Nantes'e 20 Şubat'ta ödemesi gereken ilk taksit, iki kulübün anlaşmasıyla bir hafta ertelenmiş fakat Galler ekibi ödemeyi gerçekleştirmemişti.

  1. 04.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

FIFA'dan Cardiff City'ye uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN