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06 Kasım 2019, Çarşamba
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Filede derbi günü

Filede derbi günü

nde bugün derbi heyecanı yaşanacak. , 'te 'ı ağırlayacak. 19.00'da başlayacak karşılaşma Spor 2'den yayınlanacak. İki takım arasındaki olan 'nı G.Saray kazanmıştı.

Voleybol Erkekler Ligi'nde bugün derbi heyecanı yaşanacak. , 'te 'ı ağırlayacak. 19.00'da başlayacak karşılaşma Spor 2'den yayınlanacak. İki takım arasındaki olan 'nı G.Saray kazanmıştı.

  1. 6.11.2019
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