Filede derbi günü
Voleybol Erkekler Ligi'nde bugün derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, Burhan Felek'te Galatasaray'ı ağırlayacak. 19.00'da başlayacak karşılaşma TRT Spor 2'den yayınlanacak. İki takım arasındaki son maç olan Şampiyonlar Kupası'nı G.Saray kazanmıştı.
Voleybol Erkekler Ligi'nde bugün derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, Burhan Felek'te Galatasaray'ı ağırlayacak. 19.00'da başlayacak karşılaşma TRT Spor 2'den yayınlanacak. İki takım arasındaki son maç olan Şampiyonlar Kupası'nı G.Saray kazanmıştı.
- 6.11.2019
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Trabzonspor Krasnodar maçı için taktik çalıştı
Toplam 1
Yorum
nedim biz alırız maçları hadi takım
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Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Toplam 1
Yorum
Rolandinho Yahu niye uzatıyorsun? Anadolugücü ne güzel istiyordu seni! Badu Baduoğlu gibi bir adamın arkasında oynayacaktın...
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Trabzonspor Sosa ile anlaşma sağladı!
Toplam 2
Yorum
Tsclup doğru karar
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