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05 Kasım 2019, Salı
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’da mesaisi

Yeni Malatyaspor’da Göztepe mesaisi

’da ’in 11. haftasında oynanacak olan maçının hazırlıkları başladı. Ligin 10. haftasında deplasmanında ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor, 10 Kasım Pazar günü konuk olacağı Göztepe maçının mesaisine başladı.

Sarı - kırmızılılarda kart cezalısı oyuncular Sakıb Aytaç ve ile birlikte sakatlığı süren Claali, karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Öte yandan Teknik Direktör 'ın futbolcularıyla yaptığı maç değerlendirme toplantısında maçında beklenen performansı gösteremeyen futbolcuları uyardığı belirtildi.

Kart cezalısı oyunculardan dolayı bu hafta zorunlu olarak kadroda değişikliğe gidecek olan Sergen Yalçın'ın orta sahada Robin Yalçın'ın yerine 'a, sol bekte ise Sakıb'ın yerine 'a görev vermesi bekleniyor.

, Göztepe maçı hazırlıklarını cuma gününe kadar Malatya'da yapacak ve aynı gün özel uçakla 'e gidecek.

  1. 05.11.2019
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