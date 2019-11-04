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04 Kasım 2019, Pazartesi
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'dan Veysel ve Jahovic kavgası hakkında açıklama

Kasımpaşa'dan Veysel ve Jahovic kavgası hakkında açıklama

Kulübü, 'in 10. haftasında ile oynadıkları karşılaşmanın ardından soyunma odasında ve arasında çıkan kavga ile alakalı resmi site üzerinden açıklamada bulundu.

, 'in 10. haftasında BtcTurk ile yapılan maçın ardından iki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeyle ilgili açıklamada bulundu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından soyunma odalarının yer aldığı koridorda meydana gelen olaylardan üzüntü duyulduğu belirtildi.

Karşılaşma sırasında oyuncular arasında yaşanan tartışmanın soyunma odasına taşındığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ne yazık ki maç sonrası koridorlarda sporun fair play ruhuna uymayan davranışlar sergilenmiş ve kısa süreli olarak tansiyonun yükselmesine sebep olunmuştur. Hepinizin bildiği üzere Türk sporunda şirket modeliyle ve tesisleşmesiyle önemli bir yere sahip olan kulübümüzün bu tür olaylara karşı duruşu bellidir. Eminiz ki bizler kadar Yeni Malatyaspor Kulübü de bu olaylar sonrasında derin bir üzüntü içerisindedir. Bu yaşanan olayların tekrar edilmemesi temennisi ile Yeni Malatyaspor ile olan dostluğumuzun devamını diler, kendilerine ilerideki maçlarında başarılar dileriz."

Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından iki takım futbolcuları arasında arbede çıkmıştı.

Karşılaşma sırasında ev sahibi takımdan ile konuk ekipten arasında oluşan gerginlik, soyunma odasına taşınmıştı. Konuk takım soyunma odasına giden Veysel ile Jahovic arasındaki tartışma, küfürleşme ve arbedeye dönüşmüştü. Diğer futbolcular ile teknik ekiplerin de katılmasıyla büyüyen tartışma, güvenlik görevlileri ve polisin araya girmesiyle güçlükle yatıştırılmıştı.

  1. 04.11.2019
  2. Güncelleme: 04.11.2019 19:18
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