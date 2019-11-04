Yeni Malatyaspor’a Kasımpaşa maçının faturası ağır oldu
Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor, ligin 11. haftasındaki Göztepe müsabakasına Sergen Yalçın ile birlikte 3 isimden yoksun çıkacak.
Yeni Malatyaspor'da çift sarı kartla oyundan atılan Robin Yalçın ve gördüğü sarı kartla ceza sınırına ulaşan Sakıb Aytaç da Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.
Bu arada tribüne gönderilen Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesinde hakaret ya da küfür içeren herhangi bir durumun olmadığı, başarılı teknik adamının şiddetli itiraz nedeniyle kart gördüğü öğrenildi.
Yalçın, cezasının hakem raporlarına da bu şekilde yansıması durumunda ligin 12. haftasındaki Fenerbahçe maçında takımının başında olabilecek.
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Yorum
kahveci riza sanki adam geldi de
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Lukas Podolski'den Galatasaray paylaşımı! Fenerbahçe'ye olay gönderme...
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kaveci riza vay
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Ünal Karaman'dan 'VAR' yorumu!
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Yorum
joker62 Yine kendisine yakışan açıklama yapmış.Türk Futboluna Ü.Karaman gibi yönetici ve hoca kadroları gerekiyor.Tebrikler,Ünal Hocam
Yeni Malatyaspor’a Kasımpaşa maçının faturası ağır oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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