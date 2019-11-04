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04 Kasım 2019, Pazartesi
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’a maçının faturası ağır oldu

Yeni Malatyaspor’a Kasımpaşa maçının faturası ağır oldu

’in 10. haftasında ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan , ligin 11. haftasındaki müsabakasına ile birlikte 3 isimden yoksun çıkacak.

Sarı-kırmızılı camiada müsabakanın hakemi 'ya tepkiler sürerken, 2-2 biten Kasımpaşa müsabakasının faturası ağır oldu. Malatya temsilcisinde Halis Özkahya'dan çift görerek tribüne yollanan , deplasmanında takımının başında yer alamayacak.

'da çift sarı kartla oyundan atılan Robin Yalçın ve gördüğü sarı kartla ceza sınırına ulaşan Sakıb Aytaç da 'ye karşı forma giyemeyecek.

Bu arada tribüne gönderilen Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesinde hakaret ya da küfür içeren herhangi bir durumun olmadığı, başarılı teknik adamının şiddetli itiraz nedeniyle kart gördüğü öğrenildi.

Yalçın, cezasının hakem raporlarına da bu şekilde yansıması durumunda ligin 12. haftasındaki maçında takımının başında olabilecek.
  1. 04.11.2019
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