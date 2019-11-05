Ravcı: Kasımpaşa maçında hakem kararları canımızı yaktı - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
05 Kasım 2019, Salı
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Ali Ravcı: maçında hakem kararları canımızı yaktı

Ali Ravcı: Kasımpaşa maçında hakem kararları canımızı yaktı

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, geçen haftaki maçıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Maçı kazanmamız işten bile değildi. İyi oynadığımız ve öne geçtiğimiz dakikalarda anlamsız bir kartla 10 kişi bırakılmamız hesaplarımızı altüst etti. Kasımpaşa maçında hakem kararları canımızı yaktı” dedi.

Takımdaki son durum ve geçen haftaki maçıyla ilgili konuşan , sadece oynamak istediklerini, başka şeylerle ilgilenmek istemediklerini söyledi.

Kasımpaşa maçında hakem kararlarının canlarını yaktığını kaydeden Ravcı, "Bizim işimiz futbol. Biz futbolun sadece saha boyutunda, topun oynadığı bölümle ilgilenmek istiyoruz. Kasımpaşa maçı da iki takım açısından da futbol adına ortaya güzel şeylerin çıktığı bir müsabakaydı. Ancak bir anda verilen anlamsız kararlar elimizdeki maçı berabere bitirmemize neden oldu. Maçı kazanmamız işten bile değildi. İyi oynadığımız ve öne geçtiğimiz dakikalarda anlamsız bir kartla 10 kişi bırakılmamız hesaplarımızı altüst etti. Robin Yalçın'ın pozisyonu izahı olan bir pozisyon değil. Yüksek tempoyla oynadığınız bir müsabakayı son 20 dakika 1 kişi eksik oynamak kolay iş değil. Hocamızın feryadı boşuna değildi, çünkü pozisyon tam da gözlerimizin önünde cereyan etti. Hakemin tavrı da ayrıca sorgulanması gereken bir olay diye düşünüyorum. Mimikleriyle çok farklı bir psikoloji içerisinde bulunduğunu herkes gördü. Açıkçası Kasımpaşa maçında hakem kararları canımızı yaktı" diye konuştu.

"LİGİN EN İYİ FUTBOL OYNAYAN EKİPLERİNDEN BİRİSİYİZ"

Ravcı, ligin 11. haftasında deplasmanda oynayacakları müsabakasına 3 puan için çıkacaklarını da kaydederek, şunları söyledi:
"Göztepe takımı kadro yapısı itibariyle kaliteli oyunculara sahip bir takım. Zaten bunu gibi zor bir deplasmandan galibiyet çıkararak bir kez daha gösterdiler. Bizimle oynayacakları müsabakaya yeni teknik adamlarıyla çıkacak olmaları da onlar adına ekstra bir motivasyon unsuru olacaktır sanırım. Ancak biz her şeye rağmen oyuncularımıza, teknik ekibimize sonuna kadar güveniyoruz. İyi bir takımımız var ve ligin en iyi futbol oynayan ekiplerinden birisiyiz. Bu anlamda 'de sahaya 3 puan için çıkacağız."

  1. 05.11.2019
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