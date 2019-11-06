Göztepe'nin Sepil gururu

Göztepe'nin başkanlığını 5.5 yıl önce Haziran 2014'te devralan, takıma 2015'te 2. Lig, 2017'de 1. Lig Play-Off maratonunda şampiyonluk yaşatarak 14 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan Sepil, 3 yıl içinde Kulüpler Birliği'nde de önemli bir göreve geldi. Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman'ın kulüp ve vakıftaki görevlerinden istifasıyla dün İstanbul'da olağanüstü genel kurula giden birlikte Mehmet Sepil, Amerika Birleşik Devletleri'nde olmasına rağmen diğer başkanların talebiyle tek aday olarak başkanlığı devraldı.



Orman'ın ayrılığı sonrası 2 hafta önce Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun kendisine yaptığı başkanlık önerisine olumsuz yanıt veren Mehmet Sepil, diğer başkanların da ısrarını, "Küskünlükler bir yana bırakılıp, 18 kulüp bu oluşumda yer alırsa, 18 kulüp de birlikte hareket ederse başkan olurum" şartıyla kabul etti. Kulüpler Birliği'nin dünkü genel kuruluna 1 yıldır toplantılara katılmayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de katılıp birlik mesajları verdi. Kulüpler Birliği, Galatasaray'ın katılımıyla uzun süre sonra 18 kulübün temsilcisiyle toplandı. Göztepe'yi ABD'de bulunan Sepil'in yerine başkan seçildiği toplantıda başkanvekili Tlaat Papatya temsil etti. Toplantıya katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de Mehmet Sepil'in adaylığına tam destek oldu. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği'nde 6 yıl sonra Anadolu'dan ilk başkan olarak görev yapacak.



İLHAN PALUT: KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ

Göztepe'nin istifa eden Tamur Tuna'nın yerine 3 yıllığına teknik direktörlük görevine getirdiği İlhan Palut, pazar günü iç sahadaki Yeni Malatyaspor maçına kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Takımıyla ilk maçına iç sahada Süper Lig'de zirve yarışındaki Malatyaspor karşısında çıkacak Palut, ofansif gücü yüksek, kaliteli bir rakiple karşılaşacaklarını belirterek, "Her maça kazanmak için çıkan bir Göztepe olacak. Fikstüre bakıp, 'Buradan 1 alırız, burada yeniliriz, buradan 3 alırız' gibi bir tarzımız asla olmayacak. Ne alacağımızı bilmiyoruz, belki sıfır puan alacağız, belki 1 puan alacağımız maçlar olacak ama biz her maça kazanmak için çıkacağız. Malatyaspor maçı da bu noktadaki ilk sınavımız olacak" dedi.

Göz-Göz'de cezalı Mossoro ile Sanneh, sakatlıkları devam eden Poko ve Hakan Çinemre forma giyemeyecek. Trabzonspor karşısında ikinci yarıda oyundan çıkan Gassama'nın tedavisi devam ediyor.