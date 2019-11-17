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17 Kasım 2019, Pazar
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'ya gözdağı

Alanya'ya gözdağı

'de : iyi ve evinde coşkulu bir takım. saygı duyacağız ama Göztepe kendi karakterini koyup galip gelmek için oynayacak.

Milli ara dönüşü ligde sezonu haftalarca lider götüren 'ya konuk olacak , mutlak 3 puan hedefliyor. Sarıkırmızılıların yeni teknik direktörü , güçlü rakipleri karşısında kendi karakterlerini ortaya koyacaklarını vurgulayıp, " iyi oyunculardan kurulu ve sahasında coşkulu oynayan bir takım. saygı duyacağız ama Göztepe sahaya kendi karakterini koyup kazanmak için oynayacak" değerlendirmesini yaptı. İkinci yarıda karşılaşmasıyla açılması planlanan, tarihinde kendisine ait ilk stadın heyecanını da yaşayan Göztepe'de genç çalıştırıcı, "Camianın yeni statla ilgili büyük bir heyecanı var. Ben de yeni statta takımın başında başarılı sonuçlara imza atmak istiyorum ama bana düşen heyecanlanmak değil, stada gidene kadar en iyi sonuçları alıp yeni stada en iyi puanla gitmemizi sağlamak" diye konuştu.

RAKİP BUGÜN ALTINORDU
Göztepe ve bir diğer takımı 1. Lig'den Altınordu, bugün özel maçta karşılaşıyor. Göz- Göz'ün Tesisleri'ndeki maç 15.00'te başlayacak. Sarı-kırmızılılarda milli takımlardaki Beto, Gassama, Borges, Sanneh ve Kerem Atakan, yok.

  1. 17.11.2019
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