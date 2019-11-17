Alanya'ya gözdağı

Milli ara dönüşü ligde sezonu haftalarca lider götüren Alanya'ya konuk olacak Göztepe, mutlak 3 puan hedefliyor. Sarıkırmızılıların yeni teknik direktörü İlhan Palut, güçlü rakipleri karşısında kendi karakterlerini ortaya koyacaklarını vurgulayıp, "Alanyaspor iyi oyunculardan kurulu ve sahasında coşkulu oynayan bir takım. Rakibe saygı duyacağız ama Göztepe sahaya kendi karakterini koyup kazanmak için oynayacak" değerlendirmesini yaptı. İkinci yarıda Beşiktaş karşılaşmasıyla açılması planlanan, tarihinde kendisine ait ilk stadın heyecanını da yaşayan Göztepe'de genç çalıştırıcı, "Camianın yeni statla ilgili büyük bir heyecanı var. Ben de yeni statta takımın başında başarılı sonuçlara imza atmak istiyorum ama bana düşen heyecanlanmak değil, stada gidene kadar en iyi sonuçları alıp yeni stada en iyi puanla gitmemizi sağlamak" diye konuştu.

RAKİP BUGÜN ALTINORDU

Göztepe ve bir diğer İzmir takımı TFF 1. Lig'den Altınordu, bugün özel maçta karşılaşıyor. Göz- Göz'ün Tesisleri'ndeki maç 15.00'te başlayacak. Sarı-kırmızılılarda milli takımlardaki Beto, Gassama, Borges, Sanneh ve Kerem Atakan, yok.