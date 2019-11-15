Büyük bir hayal

Göztepe'nin dün özel misafirleri vardı. Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Alpay Özalan, Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı, Göztepe'nin stadı olan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi ile Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu. Kasapoğlu, " Dünya ile rekabet edebilecek, tam donanımlı tesislerimiz var. Hamdolsun bu tesisleşmeyi spordaki başarıyla daha yukarılara taşıyarak taçlandırıyoruz" dedi.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA BULUŞMAK ÜZERE

Karşıyaka ve Atatürk statları için de çalışma yapılacağını kaydeden Binali Yıldırım ise Göztepe'nin önce Süper Lig'e, şimdi de evine döndüğüne dikkati çekti. Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün süper şehir İzmir'in Süper Lig'de temsilcisinin Göztepe olması biz İzmirlileri ziyadesiyle mutlu ediyor. Başkana, teknik arkadaşlara, futbolculara teşekkür ediyoruz. Ocak ayının 26'sında Süper Lig'deki Göztepe- Beşiktaş maçında buluşmak üzere. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

KISA ZAMANDA BÜYÜK YOL ALDIK

Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, kulübün yeni statla 94 yıllık tarihinde büyük bir hayale kavuşacağını vurguladı. 2.5 yıl önce Binali Yıldırım'ın, başbakanlığı döneminde kendisine projeyi sunup stadın çatısında planladıkları yürüyüş yolu ve sosyal imkanlarını anlattığında heyecanlandığını söyleyen Sepil, "Çok kısa zamanda büyük bir yol aldık. İnşaat firmasına da teşekkür ediyoruz. Stadımıza ikinci yarıda Beşiktaş maçında kavuşacağız. İlk etapta stat açılışını yapacağız" ifadelerini kullandı.