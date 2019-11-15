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15 Kasım 2019, Cuma
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Büyük bir hayal

Büyük bir hayal

ve Milletvekili Binali Yıldırım, , Başkanı ’le birlikte yeni stadı inceledi.

'nin dün özel misafirleri vardı. ve Milletvekili Binali Yıldırım, , Göztepe Başkanı , AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Milletvekilleri Alpay Özalan, Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı, Göztepe'nin stadı olan Spor ve Merkezi ile Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu. Kasapoğlu, " Dünya ile rekabet edebilecek, tam donanımlı tesislerimiz var. Hamdolsun bu tesisleşmeyi spordaki başarıyla daha yukarılara taşıyarak taçlandırıyoruz" dedi.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA BULUŞMAK ÜZERE

Karşıyaka ve Atatürk statları için de çalışma yapılacağını kaydeden Binali Yıldırım ise Göztepe'nin önce 'e, şimdi de evine döndüğüne dikkati çekti. Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün süper şehir İzmir'in Süper Lig'de temsilcisinin Göztepe olması biz İzmirlileri ziyadesiyle mutlu ediyor. Başkana, teknik arkadaşlara, futbolculara teşekkür ediyoruz. Ocak ayının 26'sında Süper Lig'deki Göztepe- maçında buluşmak üzere. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

KISA ZAMANDA BÜYÜK YOL ALDIK

Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, kulübün yeni statla 94 yıllık tarihinde büyük bir hayale kavuşacağını vurguladı. 2.5 yıl önce Binali Yıldırım'ın, başbakanlığı döneminde kendisine projeyi sunup stadın çatısında planladıkları yürüyüş yolu ve sosyal imkanlarını anlattığında heyecanlandığını söyleyen Sepil, "Çok kısa zamanda büyük bir yol aldık. İnşaat firmasına da teşekkür ediyoruz. Stadımıza ikinci yarıda Beşiktaş maçında kavuşacağız. İlk etapta stat açılışını yapacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 15.11.2019
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