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20 Ağustos 2019, Salı
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'de maçı hazırlıkları

Göztepe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

'de Cuma günü 'a konuk olacak , müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. 'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışması ile tamamlandı.

'de Cuma günü 'a konuk olacak , müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışması ile tamamlandı.

Göztepe'de sakatlığı bulunan Cameron Jerome takımdan ayrı çalıştı.

  1. 20.08.2019
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