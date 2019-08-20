Süper Lig'de 23 Ağustos Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışması ile tamamlandı.
Süper Lig'de 23 Ağustos Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışması ile tamamlandı.
Göztepe'de sakatlığı bulunan Cameron Jerome takımdan ayrı çalıştı.
- 20.08.2019
- Son dakika Galatasaray haberler: İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri!
- Yanal'ın gözdesinden müjdeli haber! Resmen açıklandı
- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması!
- Galatasaraylı yıldıza transfer teklifi! Bunu kimse beklemiyordu | Son dakika haberleri
- Emre Belözoğlu: Bireysel olarak net hazır değilim
-
Sessiz sedasız transfer! Ve sağlık kontrolünden geçti | Mirin Toulouse'da! Beşiktaş son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Birol TUNA Bu futbol BEŞİKTAŞ'a ihanet ! Sancılı maçlar olacak anlaşılan...
-
Fatih Terim Mehmet Topal’ı istiyor
Toplam 1
Yorum
black mehmet topal çok yararlı olur, nzonzi ile birlikte seri'yi, belhandayı rahatlatır.
-
Trabzonspor'da Sörloth fırtınası
Toplam 1
Yorum
baksoy Mykambede gerçek perfonmansına ulaşabilirse takımın go yükünü beraber çekerler ?
Göztepe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.