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Süper Lig'de 1'inci hafta tamamlandı! İşte haftanın 11'i...
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftası tamamlandı. Ligin ilk haftasında dikkat çeken birçok sonuç ortaya çıktı. Son şampiyon Galatasaray deplasmanda ligin yeni ekibi Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a 3-0'lık skorla yenildi. Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenebahçe lige 5-0'lık net bir galibiyetle başladı. İşte ligin ilk haftasında ortaya çıkan sonuç ve haftanın 11'i...
20 Ağustos 2019 Salı 14:06
Güncelleme: 20.08.2019 14:06
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Süper Lig'de 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı. Evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe, ligin ilk haftasını lider olarak geçti.
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Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray ve Beşiktaş ise yeni sezona yenilgiyle başladı.
Geçen sezon ilk 4 sırada yer alan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2019-2020'ye puan kaybıyla başladı.
İşte, Süper Lig'in 1. hafta maçlarına ilişkin tüm ayrıntılar...
Geride kalan sezonun şampiyonu Galatasaray, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilirken, ikinci Medipol Başakşehir ise dış sahada Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu.