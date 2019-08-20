Süper Lig'de 1'inci hafta tamamlandı! İşte haftanın 11'i...

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftası tamamlandı. Ligin ilk haftasında dikkat çeken birçok sonuç ortaya çıktı. Son şampiyon Galatasaray deplasmanda ligin yeni ekibi Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a 3-0'lık skorla yenildi. Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenebahçe lige 5-0'lık net bir galibiyetle başladı. İşte ligin ilk haftasında ortaya çıkan sonuç ve haftanın 11'i...

20 Ağustos 2019 Salı 14:06 Güncelleme: 20.08.2019 14:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





