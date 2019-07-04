Tamer Tuna "Göztepe artık ligde kaldığına sevinen bir takım olmamalı" - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Haberleri Tamer Tuna "Göztepe artık ligde kaldığına sevinen bir takım olmamalı"

" artık ligde kaldığına sevinen bir takım olmamalı"

Tamer Tuna "Göztepe artık ligde kaldığına sevinen bir takım olmamalı"

Teknik Direktörü "Sezonu geçen seneden daha iyi bitireceğimizi biliyorum" - "Hedefim Göztepe'yi 50 yıl sonra Avrupa'ya taşımak ama bu gerçekleri görmezden gelmek değil" dedi.

ekiplerinden 'nin teknik direktörü , geçen sezon ligde kalmayı başardıklarını belirterek, "Göztepe artık ligde kaldığına sevinen bir takım olmamalı, bunun planlamasını yapıyoruz." dedi.

Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sezon mutlu bitirdikleri sezonda edindikleri çok iyi tecrübeler ve çıkardıkları dersler olduğunu söyledi.

Her şeyin yeniden başladığı bir sezona giriş yapacaklarını kaydeden Tuna, şöyle konuştu:

"Şu anda 11 kontratlı yabancı oyuncumuz bulunuyor. İçlerinde göndermek istediklerimiz var. Uzun yıllar mukavelesi olan oyuncular var. Yeni oyuncu aldığınızda bu yollamak istediğimiz oyuncuları anlaşarak göndermek istiyorsunuz. Bu süreç devam ediyor. Bir kaç oyuncuyla sezon başlamadan yollarımızı ayıracağız."

"Geçen senden daha iyi bitireceğiz"

Tuna, Göztepelilerin yeni sezondan dolayı bir endişesi olmaması gerektiğini dile getirerek, "Sezonu geçen seneden daha iyi bitireceğimizi biliyorum. Geçen yıl son düdükte yaşadığımız bu heyecan iyi bitirdiğimiz için güzel oldu, o sevinci yaşadık ama Göztepe artık ligde kaldığına sevinen bir takım olmamalı, bunun planlamasını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden ile düşme hattındaki takımlar arasında son haftalara kadar 6-7 puan fark olduğunu hatırlatan Tuna, "Hedefim Göztepe'yi 50 yıl sonra Avrupa'ya taşımak ama bu gerçekleri görmezden gelmek değil. Bu takıma dahil olacak yeni transferlerle takımı daha güçlü hale dönüştürerek bu hedefleri yaşatmak demek." diye konuştu.

"7 planı"

Tamer Tuna, ilk planlamaya göre 7 oyuncu transfer etmeyi düşündüklerini, bunların içinde genç yetenekli isimlerin de olacağını, şu anda santrfor, stoper, sol bek ve orta saha mevkilerinde görüştükleri iyi oyuncular bulunduğunu ifade etti.

Görüşmelerin iyi bir aşamada olduğunu anlatan Tuna, "Birkaç güne sonuç alacağımız ya da 'daki kampa dahil olacak oyuncular olacak." dedi.

Tuna, sezonu bitirdikleri kadroyla hazırlıklarına başladıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İçinde bulunduğumuz durumun tespitini çok iyi yaptık. Geçen yıl neler yaşadık bunun tespitini ve teşhislerini ortaya koyduk. Şimdi sezona başlarken hem taraftarımızı memnun edecek hem de gerçeklerini göz önüne alarak yapacağımız bir planlama var. Bu konuda iyi adımlar atıyoruz."

  1. 04.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tamer Tuna "Göztepe artık ligde kaldığına sevinen bir takım olmamalı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN