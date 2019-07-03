Göztepe sahaya indi - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Haberleri Göztepe sahaya indi

sahaya indi

Göztepe sahaya indi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 2019/2020 sezonunun hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri'nde başladı.

yeni sezona resmen 'merhaba' dedi. Sarı-kırmızılılar, Adnan Süvari Tesisleri'nde sezonun ilk idmanını Teknik Direktör Tamer Tuna idaresinde gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takımda izinli olan Alpaslan, Poko, Beto, Berkan, Borges, Gassama, Ghilas ve Reis ilk çalışmada yer almazken, İzmir ekibinin kadrosuna dahil ettiği ile ise yeni takımlarıyla ilk idmanlarına çıktı. 14 Temmuz'a kadar çalışmalarına İzmir'de devam edecek olan Göztepe, 16-26 Temmuz ve 29 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde Bolu'da kampa girecek.

Transferler çok heyecanlı
Göztepe'nin bu sezon kadrosuna dahil ettiği iki isim Murat Paluli ve Veli Çetin yeni takımlarıyla ilk idmanlarına çıktı. Göztepe'den teklif gelince bir an bile tereddüt etmeden kabul ettiğini söyleyen Murat, "Her iki tarafa da hayırlı olsun. Birçok teklif vardı ancak Göztepe'den teklif alınca hiç düşünmeden kabul ettim. İnşallah taraftarlarımıza ve camiaya yararlı olurum. Burada olan futbol tutkusu da buraya gelmemde çok etkili oldu" dedi. Murat ayrıca forma savaşında Gassama ile iyi bir rekabete gireceklerini sözlerine ekledi.

Sarı-kırmızılı takımın Menemenspor'dan transfer ettiği Veli de elinden geleni yapacağını belirterek, "Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Elimden gelenin fazlasını yapıp takımıma yarar sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
  1. 03.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe sahaya indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN