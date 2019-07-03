Göztepe sahaya indi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe 2019/2020 sezonunun hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri'nde başladı.
Transferler çok heyecanlı
Göztepe'nin bu sezon kadrosuna dahil ettiği iki isim Murat Paluli ve Veli Çetin yeni takımlarıyla ilk idmanlarına çıktı. Göztepe'den teklif gelince bir an bile tereddüt etmeden kabul ettiğini söyleyen Murat, "Her iki tarafa da hayırlı olsun. Birçok teklif vardı ancak Göztepe'den teklif alınca hiç düşünmeden kabul ettim. İnşallah taraftarlarımıza ve camiaya yararlı olurum. Burada olan futbol tutkusu da buraya gelmemde çok etkili oldu" dedi. Murat ayrıca forma savaşında Gassama ile iyi bir rekabete gireceklerini sözlerine ekledi.
Sarı-kırmızılı takımın Menemenspor'dan transfer ettiği Veli de elinden geleni yapacağını belirterek, "Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Elimden gelenin fazlasını yapıp takımıma yarar sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
- 03.07.2019
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balon baaloonnnnn. 2 . diagne olabilir
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ömer hayırlı olsun...
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acg bu adam bize lazım değil.
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