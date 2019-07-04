Guilherme atağı
İzmir ekibi Göztepe, İtalya’da Benevento’dan ayrılan 28 yaşındaki maestro Guilherme için şartları zorluyor. Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor da sambacıyı istiyor.
Transferde Hatay'dan sağ bek Murat Paluli, Menemenspor'dan stoper Veli Çetin ve Pendik'ten orta saha Batuhan Kırdaroğlu'nu renklerine bağlayan Göztepe, Brezilyalı Guilherme'nin peşine düştü. Geçen sezon Y.Malatya'nın İtalya'da Benevento'dan kiraladığı ve takımıyla kontratı sona eren 28 yaşındaki maestroyla görüşmelere başlayan Göz-Göz'ün, transferi bitirmek için büyük çaba sarf ettiği bildirildi.
SEPİL'DEN MARKAJ
Teknik Direktör Tamer Tuna'nın da Guilherme'yi çok istediği vurgulanırken, Başkan Mehmet Sepil'in yıldız sambacıyla anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Tecrübeli orta sahayı, Göztepe'nin yanı sıra eski takımı Malatyaspor ve Alanya'ya geçen eski hocası Erol Bulut'un da istediği bildirildi. Geçen sezon sarı-kırmızılılarda 30 lig, 5 de kupa maçına çıkan Guilherme, 5 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi
SEPİL'DEN MARKAJ
Teknik Direktör Tamer Tuna'nın da Guilherme'yi çok istediği vurgulanırken, Başkan Mehmet Sepil'in yıldız sambacıyla anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Tecrübeli orta sahayı, Göztepe'nin yanı sıra eski takımı Malatyaspor ve Alanya'ya geçen eski hocası Erol Bulut'un da istediği bildirildi. Geçen sezon sarı-kırmızılılarda 30 lig, 5 de kupa maçına çıkan Guilherme, 5 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi
- 4.7.2019
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