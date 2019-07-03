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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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özeti (03.07.19)

Süper Lig özeti (03.07.19)

Spor Toto 'de önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Süper Lig'deki önemli gelişmeler...

MUAMMER SİVASSPOR'DA
Sivasspor, Kayserispor'dan kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki tecrübeli eldiven, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılarda 10 karşılaşmada forma giymişti. Yiğido, daha önce kaleci Mamadou Samassa ile defans oyuncuları Marcelo Goiano ve Aaron Appindangoye'yi renklerine bağlamıştı.

GENÇ TAKVİYE
, 2. Lig'den Pendik'in 18 yaşındaki orta sahası Batuhan Kırdaroğlu'nu etti. Genç futbolcu geçen sezon 29 maçta 5 golle oynadı. Öte yandan 31 yaşındaki savunmacı Berkan Emir'le de 1+1'yıllık yeni sözleşme imzalandı.
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RİZESPOR'A TÜRK PANZER
Transferde Muriç haberleriyle gündemdeki Rize, ilk imzasını gurbetçi Atakan Akkaynak'la gerçekleştirdi. Yeşil-mavililer, Hollanda'da Willem'den 20 yaşındaki genç orta sahayı satın alma opsiyonlu kiraladı. Atakan, U19 dahil Almanya'nın tüm alt yaş milli takımlarında oynadı. Geçen sezon 8 maçta 1 gol, 2 asist yaptı.

SARIYERLİ MERT, KAYSERİ'DE
, TFF 2. Lig ekibi Sarıyer'den Mert Kula'yı kadrosuna kattı. Gelecek vadeden futbolcular arasında gösterilen 24 yaşındaki genç stoper, geçen sezon 24 maçta 2 gol attı.

KONYA'DAN 'DİRİLİŞ' FORMASI
Geçen sezon ünlü dizi 'La Casa De Papel' temalı forma tanıtımı yapan , bu defa 'Diriliş' dizisinden esinlendi. Forma tanıtımında, kaptanlarından Selim Ay da rol aldı.

DEMİR ŞEHİR'DE
Başakşehir, daha önceden anlaştığı 'le 4 yıllık imza attı. 'tan ayrılan 27 yaşındaki golcü, geçen sezon kırmızı- beyazlılarda oynadığı 22 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

  1. 3.7.2019
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