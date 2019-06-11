Göztepe Manuel Fernandes'i kadrosuna katmak istiyor
11 Haziran 2019, Salı
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'i kadrosuna katmak istiyor

Göztepe Manuel Fernandes'i kadrosuna katmak istiyor

'in son haftasında sahasında Ankaragücü'nü yenerek lige tutunan , aynı sıkıntıyı bu yıl yaşamak istemiyor. Transfer konusunda ince eleyip sık dokuyan Ege temsilcisi, Portekizli yıldız Fernandes'i transfer listesine ekledi.

'de 2019-2020 sezonuna iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan bombayı patlattı. Yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan , Portekizli yıldız 'i takıma kazandırmak için kolları sıvadı.

Rusya'nın takımında forma giyen ve bonservis sorunu bulunmayan 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle temasa geçen Sepil olumlu yanıt aldı. Türiye'de Beşiktaş forması da giyen Manuel Fernandes'le ilgilenilmesi sarı-kırmızılı camiada heyecan yarattı. Süper Lig'i ve Türkiye'yi yakından tanıyan Fernandes'in Göztepe'ye sıcak baktığı vurgulandı.

AVRUPA'DA BİRÇOK KULÜPTE FORMA GİYDİ

Oyuncu ve menajeriyle görüşmelerini sıklaştıracak İzmir ekibinin kısa sürede transferi resmiyete dökmesi bekleniyor. Ülkesinde Benfica'da kariyerine başlayan deneyimli futbolcu, İngiltere'de Portsmouth, Everton, İspanya'da ise Valencia takımlarında top koşturdu. Beşiktaş'a 2011-2012 sezonun devre arasında Valencia'dan gelen Fernandes, 2.5 yıl siyah-beyazlı formayı giyip ardından Rusya'nın yolunu tuttu. Son 5 yıldır Lokomotiv Moskova'da görev yapan Fernandes 13 defa da Portekiz Milli Takımı'nda oynadı. Fernandes transferi için Göztepe'nin yanı sıra Galatasaray'ın da istekli olduğu ileri sürüldü.

  1. 11.06.2019
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