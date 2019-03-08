Göztepe'de Poko şoku
Spor Toto Süper Lig'de pazar günü evinde karşılaşacağı Kasımpaşa'yı yenip düşme hattından kurtulmak isteyen Göztepe'de dün akşam Andre Poko şoku yaşandı.
SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü evinde karşılaşacağı Kasımpaşa'yı yenip düşme hattından kurtulmak isteyen Göztepe'de dün akşam Andre Poko şoku yaşandı. Gabonlu futbolcunun Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki idman sonrası yoğun mide ağrısı ve yanması nedeniyle fenalaştığı açıklandı. Apar topar Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Poko'ya serum takıldı. Kendine gelen oyuncunun aynı akşam taburcu edildiği bildirildi.
Yoğun gözetim altında olan Poko'nun Kasımpaşa mücadelesinde forma giyip giymeyeceğinin belirsiz olduğu ifade edildi. Bu sezon 17 lig maçına çıkan deneyimli futbolcu, 1 asist ve 1 golle oynadı.
Hazırlıklarını sürdüren Göz-Göz'de sakatlıkları süren Traore, Hakan ve Atakan da antrenmanda yer almadı. Kart cezalısı stoper Kadu da pazar günü sahadaki yerini alamayacak. Oyuncularıyla sık sık toplantılar gerçekleştiren teknik direktör Tamer Tuna'nın, "Biz her maçı kazanacak güçteyiz. Kasımpaşa ve Beşiktaş maçlarını kazasız atlatmalıyız. Ardından fikstür avantajını elimize geçireceğiz. Bu süreçte çok dikkatli olup, bir an önce düşme bölgesinden çıkmalıyız. Taraftarımız bize çok inanıyor, onları kesinlikle üzmeyeceğiz" cümlelerini kullandığı öğrenildi.
- 07.03.2019
- Güncelleme: 08.03.2019 10:15
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Yorum
www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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KASA KOSKOCA FB DİRARA MI KALDI YA U21 NE GÜNE DURUYO
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Toplam 8
Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
Göztepe'de Poko şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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