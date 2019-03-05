Göztepe'den biletlere indirim
Göztepe 'Kenetlenme Vakti' sloganıyla önündeki iç saha maçlarındaki bilet fiyatlarında indirime gitti.
Spor Toto Süper Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Göztepe, sezonun kalan kısmında, 'Kenetlenme Vakti' sloganıyla iç saha bilet fiyatlarında indirime gitti.
Bornova Stadı'nda kalan iç saha maçlarında Kasımpaşa, Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda, VIP Tribünü 161, numaralı tribünü 108, kuzey kale arkası 22 ve misafir tribün 28.5 TL olarak revize edildi. Maraton tribününün tamamı ise sezon başında kombine olarak satılmıştı.
- 05.03.2019
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hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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