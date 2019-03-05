Göztepe'den biletlere indirim
05 Mart 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Haberleri Göztepe'den biletlere indirim

'den biletlere indirim

Göztepe'den biletlere indirim

'Kenetlenme Vakti' sloganıyla önündeki iç saha maçlarındaki bilet fiyatlarında indirime gitti.

'de kurtuluş mücadelesi veren , sezonun kalan kısmında, 'Kenetlenme Vakti' sloganıyla iç saha bilet fiyatlarında indirime gitti.
Bornova Stadı'nda kalan iç saha maçlarında , Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, , Demir Grup Sivasspor ve Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda, VIP Tribünü 161, numaralı tribünü 108, kuzey kale arkası 22 ve misafir tribün 28.5 TL olarak revize edildi. Maraton tribününün tamamı ise sezon başında kombine olarak satılmıştı.

  1. 05.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe'den biletlere indirim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN