Göztepe yarı final aşkına
Ligde aradığını bulmayan Göztepe, yarın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Sarı-kırmızılıların yeniden anlaşmaya vardığı Tamer Tuna’nın da 284 gün sonra yeniden Bornova Stadı'na çıkması bekleniyor.
Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Göztepe, Türkiye Kupasında moral arıyor. 42 yıl aradan sonra kupada çeyrek finalde mücadele eden Göz Göz, çeyrek final rövanş karşılaşmasında yarın Yeni Malatyaspor'u, Bornova Stadı'nda ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak olan zorlu müsabakayı Serkan Çınar yönetecek. Malatya'da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kaybeden İzmir temsilcisi, iki farklı galibiyet alması halinde organizasyonda adını yarı finale yazdıracak. Her türlü yenilgi ve beraberlik durumu Malatyaspor'a yararken, İzmir temsilcisi müsabakayı 1-0 kazandığı taktirde maç uzatmalara gidecek. Bu karşılaşma öncesinde Göztepe'de cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları devam eden Lumor Agbenyenu, Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin yarın kadroda yer alamayacak.
TUNA DÖNÜYOR
Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından anlaşmaya varılan Tamer Tuna'nın, yarın oynanacak olan zorlu maçta takımın başında olması bekleniyor. Geçen sezonun 34. haftasında Göztepe'nin sahasında Galatasaray'a kaybettiği müsabakada İzmir temsilcisinin başında son kez sahaya çıkan başarılı teknik adam, yarın yedek kulübesinde bulunması durumunda 284 gün sonra yeniden Bornova Stadı'na, Göztepe teknik direktörü olarak çıkacak.
- 26.02.2019
- Güncelleme: 26.02.2019 14:11
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Göztepe yarı final aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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