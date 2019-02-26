Göztepe yarı final aşkına
26 Şubat 2019, Salı
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yarı final aşkına

Göztepe yarı final aşkına

Ligde aradığını bulmayan , yarın Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Evkur ’u konuk edecek. Sarı-kırmızılıların yeniden anlaşmaya vardığı ’nın da 284 gün sonra yeniden 'na çıkması bekleniyor.

'de kötü günler geçiren , moral arıyor. 42 yıl aradan sonra kupada çeyrek finalde mücadele eden Göz Göz, rövanş karşılaşmasında yarın 'u, 'nda ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak olan zorlu müsabakayı yönetecek. Malatya'da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kaybeden temsilcisi, iki farklı galibiyet alması halinde organizasyonda adını yarı finale yazdıracak. Her türlü yenilgi ve beraberlik durumu Malatyaspor'a yararken, İzmir temsilcisi müsabakayı 1-0 kazandığı taktirde maç uzatmalara gidecek. Bu karşılaşma öncesinde Göztepe'de cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları devam eden Lumor Agbenyenu, Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin yarın kadroda yer alamayacak.

TUNA DÖNÜYOR
Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından anlaşmaya varılan 'nın, yarın oynanacak olan zorlu maçta takımın başında olması bekleniyor. Geçen sezonun 34. haftasında Göztepe'nin sahasında 'a kaybettiği müsabakada İzmir temsilcisinin başında son kez sahaya çıkan başarılı teknik adam, yarın yedek kulübesinde bulunması durumunda 284 gün sonra yeniden Bornova Stadı'na, Göztepe olarak çıkacak.

  1. 26.02.2019
  2. Güncelleme: 26.02.2019 14:11
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