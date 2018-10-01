Göztepe 3’te 3 yaptı – Fotomaç – 01 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    3’te 3 yaptı

    Göztepe 3’te 3 yaptı

    Kayserispor ve Trabzonspor’un ardından maçından da 3 puanla ayrılan 3 maçlık galibiyet serisini yakaladı.

    'e Evkur Yeni Malatyaspor ve 'dan aldığı mağlubiyetlerle kötü bir başlangıç yapan , ligin 5. haftasında Kayserispor'u 2-0, 6. haftasında Trabzonspor'u 2-1 ve 7. haftasında 'u 3-2 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
    Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 7. haftasını 12 puanla tamamlayan sarı-kırmızılılar, lider Galatasaray'ın da yalnızca 3 puan gerisinde yer aldı.

    Yasin yine boş geçmedi
    Göztepe'nin galibiyet serisine başladığı Kayserispor maçında 1, Trabzonspor maçında 2 gol kaydederek takımının aldığı galibiyetlerde büyük pay sahibi olan , Atiker Konyaspor'u da boş geçmedi. Konyaspor maçında 'un attığı golün asistini yapan yıldız oyuncu, karşılaşmanın 39. dakikasında da skoru 2-0 yapan golü kaydetti.

    Jerome siftah yaptı
    Göztepe'nin büyük umutlarla transfer ettiği İngiliz golcü Cameron Jerome ise Konyaspor maçında yıldızlaştı. İlk olarak maçında 28 dakika forma giyen İngiliz golcü, ilk 11'de başladığı Kayserispor ve Trabzonspor maçlarında takımına skor anlamında bir katkı sağlayamadı. Dün oynanan Konyaspor maçında 90 dakika sahada kalan Jerome, Göztepe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydederken, skoru 3-1 yapan golde de Andre Castro'ya asist yaptı.

    1. 1.10.2018 10:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göztepe 3’te 3 yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN