Göztepe 3’te 3 yaptı
Kayserispor ve Trabzonspor’un ardından Atiker Konyaspor maçından da 3 puanla ayrılan Göztepe 3 maçlık galibiyet serisini yakaladı.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 7. haftasını 12 puanla tamamlayan sarı-kırmızılılar, lider Galatasaray'ın da yalnızca 3 puan gerisinde yer aldı.
Yasin yine boş geçmedi
Göztepe'nin galibiyet serisine başladığı Kayserispor maçında 1, Trabzonspor maçında 2 gol kaydederek takımının aldığı galibiyetlerde büyük pay sahibi olan Yasin Öztekin, Atiker Konyaspor'u da boş geçmedi. Konyaspor maçında Cameron Jerome'un attığı golün asistini yapan yıldız oyuncu, karşılaşmanın 39. dakikasında da skoru 2-0 yapan golü kaydetti.
Jerome siftah yaptı
Göztepe'nin büyük umutlarla transfer ettiği İngiliz golcü Cameron Jerome ise Konyaspor maçında yıldızlaştı. İlk olarak Alanyaspor maçında 28 dakika forma giyen İngiliz golcü, ilk 11'de başladığı Kayserispor ve Trabzonspor maçlarında takımına skor anlamında bir katkı sağlayamadı. Dün oynanan Konyaspor maçında 90 dakika sahada kalan Jerome, Göztepe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydederken, skoru 3-1 yapan golde de Andre Castro'ya asist yaptı.
- 1.10.2018 10:44
-
‘Fırsatları bu kez kaçırmayacağım’
Toplam 1
Yorum
Nirvana Lens Fb de oynadığı gibi oynuyor . Sürekli alehine faul çalıyorlar . Fb de hakemlerin toleransı ile rahat oynuyordu .
-
Olcay özür dileyecek
Toplam 1
Yorum
arif bence sen mental olarak hazır değilsin, şu eski futbolcuları teknik adam yapma hatası bir bitse, hep duygusal hareket ederler!!
-
Olcay özür dilerse kapanır
Toplam 1
Yorum
arif yahu şu futbolcularla uğraşmayın, formunda olan bir olcayı kadro dışı bırakmak Trabzona yarar sağlar mı!!
Göztepe 3’te 3 yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.