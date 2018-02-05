Göztepe ile San Diego arasında iş birliği anlaşması
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Demba Ba'nın kurucuları arasında yer aldığı ABD'nin San Diego 1904 Futbol Kulübü ile iş birliği yapacağı bildirildi
Türkiye'nin köklü kulüplerinden Göztepe, ilgi çekici bir projeye imza atıyor. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Demba Ba'nın kurucuları arasında yer aldığı ABD'nin San Diego 1904 Futbol Kulübü ile iş birliği yapacağı bildirildi.
Kulüpten alınan bilgiye göre, önümüzdeki dönemde Torbalı ilçesinde faaliyete geçecek altyapı tesisleri için ortaklık görüşmeleri yapan Göztepeli yöneticiler, söz konusu kulübün yetkilileriyle bir araya geldi.
Kurucuları arasında Göztepeli futbolcu Demba Ba'nın yanı sıra oyuncular Eden Hazard, Yohan Cabaye ve Moussa Sow'un yer aldığı San Diego 1904'le önümüzdeki dönemde bir iş birliği anlaşması imzalanacak.
Torbalı Belediyesi tarafından Göztepe Kulübüne Pancar Mahallesi'nde tahsis edilen 103 dönümlük araziye yapılacak ve 8 sahanın yer alacağı altyapı tesisinin temel atma töreninin mart ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 19:26
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Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı
Toplam 4
Yorum
Fbli yav yeter be sürekli mağdur edebiyatı.Yeteneksiz Dirarla Mehmet Topalın skor üretemeyen soldadonun hiç hatası yok hep hakemler istifa edin
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Komik duruma düşer
Toplam 6
Yorum
DURMUŞ YILDIRIM KEŞKE HERKES SAHADA VALBUENA KADAR TOP ALMA İSTEME HEVESİ OLSA OAN TAKIM BİR BAŞKA OYNAR HİÇ BİRİSİ RİSK ALMIYOR VE İKİLİ MÜCADELEN KAÇIYOR
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Galatasaraylı futbolcu Nagatomo baba oldu
Toplam 1
Yorum
öğretici inşallah bu da beşik sallıyorum uyuyamıyorum demez !
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