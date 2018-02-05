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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Göztepe ile arasında iş birliği anlaşması

    Göztepe ile <a href="/index/san-diego?id=a1c0b48e-85f2-4ecb-8137-509ea7380858" class="" rel="tag">San Diego</a> arasında iş birliği anlaşması

    ekiplerinden Göztepe'nin 'nın kurucuları arasında yer aldığı ABD'nin 1904 Futbol Kulübü ile iş birliği yapacağı bildirildi

    Türkiye'nin köklü kulüplerinden Göztepe, ilgi çekici bir projeye imza atıyor. ekiplerinden Göztepe'nin 'nın kurucuları arasında yer aldığı ABD'nin 1904 Futbol Kulübü ile iş birliği yapacağı bildirildi.

    Kulüpten alınan bilgiye göre, önümüzdeki dönemde Torbalı ilçesinde faaliyete geçecek altyapı tesisleri için ortaklık görüşmeleri yapan Göztepeli yöneticiler, söz konusu kulübün yetkilileriyle bir araya geldi.

    Kurucuları arasında Göztepeli futbolcu 'nın yanı sıra oyuncular Eden Hazard, Yohan Cabaye ve Moussa Sow'un yer aldığı 1904'le önümüzdeki dönemde bir iş birliği anlaşması imzalanacak.

    Torbalı Belediyesi tarafından Göztepe Kulübüne Pancar Mahallesi'nde tahsis edilen 103 dönümlük araziye yapılacak ve 8 sahanın yer alacağı altyapı tesisinin temel atma töreninin mart ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:26
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