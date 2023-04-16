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Giresunspor - Sivasspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Giresunspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Giresunspor - Sivasspor maçının haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 16:20 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 16:20
Giresunspor - Sivasspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Giresunspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.

Düşme hattında yer alan Giresunspor evinde kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor.

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor deplasmanda 3 puan kazanmak için sahaya çıkıyor.

Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...


Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Faruk Can, Campuzano, Mejia, Görkem, Serginho, Sainz, Bajic.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Appindangoye, Ziya, Cofie, Saiz, Ulvestad, N'Jie, Erdoğan, Caicedo.


GİRESUNSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Sivasspor maçı 16 Nisan Pazar günü saat 16:00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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Giresunspor - Sivasspor maçı saat kaçta?
Çotanak evinde
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