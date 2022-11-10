Haberler Giresunspor Hakan Keleş'ten Fenerbahçe maçı açıklaması: Puanlar almak için uğraşacağız

Hakan Keleş'ten Fenerbahçe maçı açıklaması: Puanlar almak için uğraşacağız

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş açıklamalarda bulundu. Hakan Keleş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçen sene Fenerbahçe’yi yenemedik. Puan alamadık ama bu hafta puan veya puanlar almak için uğraşacağız" dedi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 13:54
Hakan Keleş'ten Fenerbahçe maçı açıklaması: Puanlar almak için uğraşacağız

Giresunspor'da basın sözcüsü Ferhat Karademir ve teknik direktör Hakan Keleş, hafta sonu karşılaşacakları Fenerbahçe karşılaşmasından puanla ayrılmak istediklerini dile getirdiler.

Yeşil beyazlıların basın sözcüsü Ferhat Karademir, geçen sezon Fenerbahçe haricinde büyük takımlardan puan aldıklarını hatırlatarak, bu sene sarı lacivertliler karşısında bu şansızlıklarını kırmak istediklerini söyledi. Fenerbahçe'nin şu ligin lideri olduğunu ve zor bir maça çıkacaklarını kaydeden Karademir, "Biz İstanbul'a puan ya da puanlar almaya gideceğiz. Büyük takımlarla deplasmanlarda genelde iyi oynuyoruz. Sürprizlere açık bir takımımız var. İnşallah İstanbulspor karşısında aldığımız galibiyetin daha anlamlı hale gelmesi için bu hafta puan ya da puanlarla Fenerbahçe maçından ayrılarak lige verilen araya daha iyi girmek istiyoruz" dedi.

Karademir, bu sezon aldıkları 3 galibiyetin de İstanbul takımlarına karşı olduğunu da belirterek, "Galatasaray, Kasımpaşa'nın ardından İstanbulspor'u da yendik. Geçen sezon Fenerbahçe haricinde büyük takımlardan puanlar aldık. Bu sene inşallah Fenerbahçe'den de puanlar alırız. İyi bir oyunla puan alarak mutlu bir şekilde araya gireriz. Ümidimiz var" ifadelerini kullandı.

KELEŞ: COŞKULU OYNAYIP PUAN ALMAK İÇİN UĞRAŞACAĞIZ
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise, Fenerbahçe'nin kendi sahasında inanılmaz bir seyirci desteğiyle oynadığına dikkat çekerek, zor bir maça çıkacaklarını kaydetti. Keleş, puan ya da puanlar almak için sahada ellerinden geleni yapacaklarını dile getirerek, "Hiçbir şey kolay değil. Daha önceden yapmıştık. İnşallah yine yaparız. Ama zor maç olacak. Çünkü çok formda ve kadro kaliteleri çok iyi bir ekibe karşı oynayacağız. Bizim de onlar kadar mücadele edip coşkulu oynamamız gerekiyor. Puan veya puanlar almak için uğraşacağız. Geçen sene Fenerbahçe'yi yenemedik. Puan alamadık ama bu hafta puan veya puanlar almak için uğraşacağız" şeklinde konuştu.

Keleş, Başakşehir maçında sakatlanan Hayrullah ile sol el parmağında sorun bulunan Savicevic'in tedavilerinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.
Bu arada, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Giresunspor, 11 Kasım Cuma günü son çalışmasını yaptıktan sonra maç için İstanbul'da kampa girecek.

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