Giresunspor Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte yanıtı

🔗CANLI SKOR - Giresunspor-Alanyaspor maçını takip etmek için tıklayın!

Süper Lig'de heyecan 23. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. GZT Giresunspor, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Kritik maç öncesi ev sahibi takımın 26, konuk ekibin ise 35 puanı mevcut. Maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...

📺GİRESUNSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor'un sahasında Alanyaspor'u konuk edeceği maç bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📊MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER📊

🔸Fousseni Diabate 6 golle Giresunspor takımının en golcü futbolcusu.

🔸Famara Diedhiou ise Alanyaspor adına 7 gol kaydetti.

🔸Alanyaspor son 5 maçta yenilmedi.