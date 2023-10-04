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Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında yeni gelişme!

14 sene önce Portekizli yıldız futboolcu Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini iddia eden Kathryn Mayorga'dan flaş hamle. Kathryn Mayorga ve Ronaldo'nun tecavüz davasında yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 20:09 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 20:45
Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında yeni gelişme!

Aktif futbol kariyerine Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Nassr'da devam eden 38 yaşındaki süper star Cristiano Ronaldo'ya şok haber.

Portekiz'li yıldız futbolcu için 2018'de açılan tedavüz davasının tekrardan açılması için başvuruda bulunuldu.

Kathryn Mayorga, 2009 senesinde Cristiano Ronaldo tarafından tecavüze uğradığı iddiasında bulunmuş ve futbolcuyla 2010 senesinde 375 bin dolarlık gizlilik anlaşması imzalamıştı.

ESPN'nin haberine göre Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo'nun söz konunu anlaşma şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle tecavüz davasının tekrar açılması için başvuruda bulundu.

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