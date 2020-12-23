Haberler Genel KYK 2020-2021 burs ve kredi ne kadar? KYK bursu ne kadar oldu? İşte lisans, yüksek lisans ve doktora için burs miktarları...

KYK burs ve kredi ne kadar? ne kadar oldu? İşte lisans, ve doktora için burs miktarları...

Üniversiteye kayıt yaptıran ya da ile doktora yapan adaylar için tarafından verilecek burs miktarları belli oldu. Başkan Erdoğan, eğitim öğretim yılı için verilecek burs miktarlarını duyurdu. Binlerce öğrencinin merakla beklediği soru böylece yanıt bulmuş oldu. Peki, KYK 2020-2021 burs ve kredi ne kadar? ne kadar oldu? İşte lisans, yüksek lisans ve doktora için burs miktarları...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 13:28
KYK 2020-2021 burs ve kredi ne kadar? KYK bursu ne kadar oldu? İşte lisans, yüksek lisans ve doktora için burs miktarları...

(KYK) tarafından, her yıl öğrencilere burs ve kredi şeklinde verilen katkı miktarları belli oldu. eğitim öğretim sezonu için verilecek burs ve kredinin ne kadar olacağı öğrenciler, ve doktora yapanlar tarafından merakla bekleniyordu. Başkan yaptığı açıklama ile burs miktarını duyurdu.

KYK BURS VE KREDİ NE KADAR OLDU?

KYK burs ve kredileri bu yıl, üniversite öğrencileri için 650 lira, yüksek lisans için bin 300 lira ve doktora içinse bin 950 lira oldu. Başkan Erdoğan konu ile ilgili, "Lisansta bu rakamı 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz. 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise ödemeyi 1950 liraya çıkarmış oluyoruz" diyerek burs ve kredi miktarını açıkladı.

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