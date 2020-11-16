Masterchef Hamsikoli nasıl yapılır? Hamsikoli malzemeleri nelerdir? İşte pratik ve kolay Hamsikoli tarifi...

Sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde takımlar önce dokunulmazlık ardından da eleme oyunu oynadılar. Mavi takım kaptanı Esra'nın veda ettiği bu bölümde, takımlar Karadeniz yemeklerinde yarıştı. Şeflerin hazırladığı menüde, Karadeniz mutfağının önemli lezzetlerinden Hamsikoli de vardı. Peki, Hamsikoli nasıl yapılır? Hamsikoli için malzemeler nelerdir? İşte pratik Hamsikoli tarifi...

HAMSİKOLİ MALZEMELERİ NELERDİR?

-500 gram kılçıkları ayıklanıp yıkanmış hamsi

-1 demet pazı

-3-4 sap pırasa

-1 demet maydanoz

-1 demet dereotu

-1 adet büyük baş kuru soğan

-6-7 tane taze soğan

-1 çay bardağı sıvı yağ

-Tuz

-Karabiber

-3 su bardağı mısır unu

-Sıcak su

HAMSİKOLİ NASIL YAPILIR? İŞTE PRATİK HAMSİKOLİ TARİFİ...

Öncelikle, sebzelerimizi yıkayıp ince ince kıyıyoruz. Ardından yıkanmış ve doğranmış sebzeleri, bir kabın içerisinde ayıklanmış hamsilerle karıştırıyoruz. Üzerine tuz, karabiber, mısır unu, yağ ve sıcak su ekleyerek hamur kıvamından biraz daha gevşek olacak şekilde yoğuruyoruz. Ardından tepsimizi tereyağı ile yağlayarak içine elde ettiğimiz hamuru döküyoruz. 170 derece, önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana dek 1 saate yakın pişiriyoruz. Daha sonra dilimyerek servis ediyoruz. Afiyet olsun...