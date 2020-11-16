MasterChef Esra kimdir, nereli ve kaç yaşında? MasterChef Türkiye Esra Tokelli elendi mi?

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef'te yaşanan eleme gecesi sonrası, yarışmaya veda eden isim Esra Tokelli oldu. Yaşanan bu eleme sonrası yarışmanın takipçileri Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. İşte tüm bu soruların yanıtları...

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

MasterChef 2020'de yarışan Esra Tokelli ev hanımı. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 41 yaşında olan yarışmacının 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.

Başarılı isim daha önce Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuştu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ESRA TOKELLİ ELENDİ Mİ?

Sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de bu hafta Barbaros ve Eray'la son 3'e kalan Esra, yarışmaya veda eden isim oldu...

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Eleme turunda en iyi yemeği yapan ve turdan ilk çıkan isim Eray olurken, MasterChef 15 Kasım yayınında elenen isim Esra oldu.