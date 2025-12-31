CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Milli Piyango amorti rakamları belli oldu 2026! Yılbaşı İkramiyesi

Milli Piyango amorti rakamları belli oldu 2026! Yılbaşı İkramiyesi

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinde geri sayım sona erdi. Bu yıl tamamı dağıtım garantili 4 milyar 644 milyon 700 bin TL veren Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi ise 800 milyon TL. Çeyrek, yarım ve tam bilet alıp da büyük ikramiyeyi kazanamayan bazı biletlerin sahipleri ise daha küçük ödemelerle avunuyor. Peki, amorti rakamları belli oldu mu 2026? Yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 2026 amorti rakamları tam liste...

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 23:29
Milli Piyango amorti rakamları belli oldu 2026! Yılbaşı İkramiyesi

Milli Piyango çekilişi, her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da büyük heyecanla bekleniyor. Kazanan büyük ikramiye numaralarının yanı sıra amorti rakamlara da ödeme yapılıyor. Bu yöntem, büyük ikramiye sahibi olamayan kişiler adına büyük önem taşıyor. Yılbaşı bileti alan vatandaşlar, amorti rakamları merak ediliyor. Peki, amorti rakamlar 2026 belli oldu mu? Büyük İkramiye çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2026 ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO AMORTİ RAKAMLARI 2026

2-8

BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKTI?

Milli Piyango tarafından verilen 800 milyon TL büyük ikramiye 3 çeyrek bilete isabet etti. İstanbul (Esenyurt, Ümraniye) ve Konya (Akşehir) illerinden alınan çeyrek biletler toplam 800 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazandı.

2026 MPİ büyük ikramiye çekiliş bilgileri!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU 2026?

Milli Piyango 2026 yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor ancak henüz büyük ikramiye ve amorti sonuçları belli olmadı. 31 Aralık 2025 günü gerçekleştirilecek çekiliş takvimine göre, gün boyu farklı ikramiye kategorilerinde çekilişler devam edecek olsa da milyonların gözü kulağı gece yarısına doğru yapılacak büyük finalde olacak. Şanslı numaraların belirlenmesiyle birlikte sonuçlar anlık olarak sisteme yüklenecek ve bilet sorgulama ekranı aktif hale getirilecek.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Çekiliş maratonu 31 Aralık Çarşamba günü, saat 18.30 itibarıyla küçük ve orta ölçekli ikramiyelerin belirlenmesiyle başlayacak. Gecenin en kritik anı olan 800 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise saat 23.15 ile 23.30 arasında gerçekleştirilecek. Bu dev heyecanı canlı izlemek isteyenler için seçenekler ise oldukça geniş. İşte canlı izleme seçenekleri:

1️⃣Milli Piyango TV YouTube kanalı ve millipiyangoonline.com üzerinden tüm çekiliş süreci kesintisiz yayınlanacak.

2️⃣Büyük ikramiye ve amorti çekiliş anları, saat 23.00'ten itibaren anlaşmalı ulusal kanallarda canlı olarak ekranlara gelecek.

3️⃣Çekiliş sonuçları belirlenir belirlenmez sıralı tam liste ve hızlı bilet sorgulama motoru yine resmi internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine açılacak.

2026 büyük ikramiye çekilişi hangi kanalda?

2026 AMORTİ VE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

2026 yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı rekor kırarken, gözler doğal olarak en büyük paya ve teselli ikramiyesi olan amortiye çevrildi. Bu yılki büyük ikramiye tam 800 milyon TL olarak açıklandı. Dağıtım garantili sistem sayesinde bu dev tutarın tamamı, şanslı bilet sahiplerinin olacak. Öte yandan, biletine büyük ikramiye çıkmayan ancak en azından bilet parasını geri almak isteyen milyonlarca kişinin beklediği amorti tutarı ise biletin satış fiyatı kadar olacak. Yani amorti isabet eden bir çeyrek bilet 150 TL, yarım bilet 300 TL ve tam bilet 600 TL kazandıracak.

İkramiye dağılımında bu yıl katılımcıları sevindiren en büyük gelişme, ikramiye paylarının bilet tipine göre (tam, yarım, çeyrek) sadece ana tutarı bölmesi, ancak kazanma şansının her bilet için eşit olmasıdır. Özellikle çeyrek biletin yoğun ilgi gördüğü çekilişte, 800 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi durumunda tam 4 kişi 200'er milyon TL'lik servetin sahibi olacak. Amorti numaraları ise çekilişin en sonunda, iki farklı rakam olarak belirlenecek ve biletinin son hanesi bu rakamlardan biri olan herkes ödediği ücreti kuruşu kuruşuna geri alabilecek.

Bilet TürüAmorti tutarıBüyük ikramiye payı
TAM BİLET600 TL800 milyon
YARIM BİLET300 TL400 milyon
ÇEYREK BİLET150 TL200 milyon

MPİ büyük ikramiye çekilişi saat kaçta?

GEÇMİŞ YILLARIN ŞANSLI RAKAMLARI

Milli Piyango yılbaşı çekilişleri tarihinde bazı rakamlar, diğerlerine oranla daha sık küreden çıkmasıyla "şanslı" olarak nitelendiriliyor. İstatistiklere göre, son yıllarda büyük ikramiyenin isabet ettiği numaralar incelendiğinde 3, 2, 1 ve 7 rakamlarının çekiliş listelerinde en sık görülen rakamlar olduğu göze çarpıyor. Özellikle son hanesinde bu rakamları taşıyan bilet sahipleri, geçmiş yılların verilerine dayanarak kendilerini daha şanslı hissederken, en az çıkan rakamlar arasında ise genellikle 0 ve 6 bulunuyor. Uzmanlar her çekilişin bağımsız bir olasılık olduğunu hatırlatsa da, nostalji ve istatistik meraklıları her yıl bu rakamları analiz etmeden bilet seçimini yapmıyor.

Rakamların yanı sıra büyük ikramiyenin coğrafi dağılımı da her yıl en çok konuşulan konulardan biri. Geçmiş yılların verilerine göre Türkiye'nin en şanslı ili, nüfus yoğunluğuna da paralel olarak açık ara farkla İstanbul oluyor. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Adana ve Antalya takip ediyor. Son 10 yılın çekiliş sonuçları baz alındığında, büyük ikramiyenin genellikle çeyrek bilete isabet ettiği görülse de, son iki yıldır uygulanan "tamamı dağıtım garantili" sistem, ikramiyenin tek bir kişiye (tam bilet) gitme ihtimalini de istatistiksel olarak canlı tutuyor.

MİLLİ PİYANGO İSTATİSTİKLERİ

  • En Çok Çıkan Rakamlar: 3, 2, 1, 7, 5
  • En Az Çıkan Rakamlar: 0, 6, 9
  • En Şanslı İller: İstanbul (36 kez), Ankara (15 kez), İzmir (10 kez)
  • En Şanslı Bilet Türü: Çeyrek Bilet (İstatistiksel olarak en çok satılan tür olduğu için)
Anasayfa
