La Liga ekibi Deportivo'nun maçlarında neden Türk bayrağı açılıyor? Lakapları neden Los Turcos? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Deportivo'nun maçlarında neden Türk bayrağı açılıyor?

ekibi Deportivo'nun maçlarında neden Türk bayrağı açılıyor? Lakapları neden Los Turcos?

La Liga ekibi Deportivo'nun maçlarında neden Türk bayrağı açılıyor? Lakapları neden Los Turcos?

maçlarında uzun zamandır her iç saha maçında Türk bayrağı açılmaktadır. Büyük bir rekabet sonucu Los Turcos lakabını alan Deportivo La Coruna taraftarları bu lakabı oldukça seviyor. Peki, Deportivo'nun maçlarında neden Türk bayrağı açılıyor? Lakapları neden Los Turcos?

İspanya takımlarından RC Deportivo de La Coruña'nın hemen her iç saha maçında Türk bayrağını görebilmek mümkün oluyor. La Liga ekibinin lakabı da Los Turcos olarak biliniyor.

DEPORTİVO'NUN MAÇLARINDA NEDEN TÜRK BAYRAĞI AÇILIYOR?


, 1906 yılında kurulmuş bir ispanyol futbol kulübüdür. 1993-1994 sezonunda sezonu 56'şar puanla bitirmelerine rağmen averajla şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran Deportivo, aradan geçen 6 yılın ardından 1999-2000 sezonunda 69 puanla La Liga şampiyonu olur. Dünyaca ünlü yıldız futbolcuları bünyesinde barındıran, Roy Makaay, Victor sanchezi, Romero ve Flavio Conceiçao'nun kadrosunda bulunduğu ve dönemin en güçlü takımlarından biri olarak bu şampiyonluğa ulaşan Deportivo'nun ezeli rakilerinden biri olan Celto Vigo ise ligi 7. bitirmiştir.

HAKARET ETMEK İÇİN LOS TURCOS LAKABINI TAKTILAR

Celta Vigo ile Deportivo, İspanya'nın Galiçya bölgesinde bulunan iki komşu şehrin takımlarıdır. Ezeli bir rekabet içerisinde olan iki takımdan Celta Vigolular, "hakaret etmek" amaçlı Deportivolulara "los turcos" lakabını takarlar. Bu lakap Deportivolu taraftarların çok hoşuna gider ve resmen benimserler. Deportivo taraftarı "Türk gibi güçlü" şeklinde de slogan oluştururlar.

  1. 05.06.2020
  2. Güncelleme: 05.06.2020 18:39
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

La Liga ekibi Deportivo'nun maçlarında neden Türk bayrağı açılıyor? Lakapları neden Los Turcos? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA