La Liga ekibi Deportivo'nun maçlarında neden Türk bayrağı açılıyor? Lakapları neden Los Turcos?
Deportivo La Coruna maçlarında uzun zamandır her iç saha maçında Türk bayrağı açılmaktadır. Büyük bir rekabet sonucu Los Turcos lakabını alan Deportivo La Coruna taraftarları bu lakabı oldukça seviyor. Peki, Deportivo'nun maçlarında neden Türk bayrağı açılıyor? Lakapları neden Los Turcos?
İspanya La Liga takımlarından RC Deportivo de La Coruña'nın hemen her iç saha maçında Türk bayrağını görebilmek mümkün oluyor. La Liga ekibinin lakabı da Los Turcos olarak biliniyor.
DEPORTİVO'NUN MAÇLARINDA NEDEN TÜRK BAYRAĞI AÇILIYOR?
Deportivo La Coruna, 1906 yılında kurulmuş bir ispanyol futbol kulübüdür. 1993-1994 sezonunda sezonu 56'şar puanla bitirmelerine rağmen averajla şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran Deportivo, aradan geçen 6 yılın ardından 1999-2000 sezonunda 69 puanla La Liga şampiyonu olur. Dünyaca ünlü yıldız futbolcuları bünyesinde barındıran, Roy Makaay, Victor sanchezi, Romero ve Flavio Conceiçao'nun kadrosunda bulunduğu ve dönemin en güçlü takımlarından biri olarak bu şampiyonluğa ulaşan Deportivo'nun ezeli rakilerinden biri olan Celto Vigo ise ligi 7. bitirmiştir.
HAKARET ETMEK İÇİN LOS TURCOS LAKABINI TAKTILAR
Celta Vigo ile Deportivo, İspanya'nın Galiçya bölgesinde bulunan iki komşu şehrin takımlarıdır. Ezeli bir rekabet içerisinde olan iki takımdan Celta Vigolular, "hakaret etmek" amaçlı Deportivolulara "los turcos" lakabını takarlar. Bu lakap Deportivolu taraftarların çok hoşuna gider ve resmen benimserler. Deportivo taraftarı "Türk gibi güçlü" şeklinde de slogan oluştururlar.
- 05.06.2020
- Güncelleme: 05.06.2020 18:39
- La Liga ekibi Deportivo'nun maçlarında neden Türk bayrağı açılıyor? Lakapları neden Los Turcos?
- Bursasporlu Seleznov'dan şampiyonluk açıklaması!
- Galatasaray'ın gözdesi Okay Yokuşlu'dan transfer sözleri!
- Dünya Çevre Günü'nde 10 millet bahçesi açıldı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışı yaptı!
- Freiburg-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
- İşte men cezası sonrası Trabzonspor'un yol haritası! Karar...
- Ajax modeli Kartal! Yeni Beşiktaş...
- Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a şok transfer cevabı! “Satılık oyuncumuz yok”
- Son dakika corona virüsü haberleri: Corona virüse karşı yaz tedbirleri! 8 altın kural...
- Galatasaray dur durak bilmiyor! Rizespor maçı...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
La Liga ekibi Deportivo'nun maçlarında neden Türk bayrağı açılıyor? Lakapları neden Los Turcos? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.