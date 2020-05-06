2020 yılı Emlak vergisi ödemeleri başladı! Emlak vergisi nasıl ödenir? Emlak vergisi nereden ödenir?

Her yıl 2 taksit halinde ödenen emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri başladı.

2020 EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Her yıl İki taksitte ödenen emlak vergisi için birinci taktisi mayıs ayında ödenecek. İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayında yapılacak.

EMLAK VERGİSİ 2020 SORGULAMA

Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyenler belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilir.

EMLAK VERGİSİ 2020 NASIL ÖDENİR?

Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulduktan sonra beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Yapılan beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası kullanılır. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ve banka hesaplarına yapılabilir.

EMLAK VERGİSİ SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI! NEREDEN ÖDENİR?

E-devlet sistemi üzerinden giriş yaparak emlak vergisi ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.