2020 yılı Emlak vergisi ödemeleri başladı! Emlak vergisi nasıl ödenir? Emlak vergisi nereden ödenir? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel 2020 yılı Emlak vergisi ödemeleri başladı!

2020 yılı vergisi ödemeleri başladı! nasıl ödenir? Emlak vergisi nereden ödenir?

2020 yılı Emlak vergisi ödemeleri başladı! Emlak vergisi nasıl ödenir? Emlak vergisi nereden ödenir?

Her yıl iki taksit halinde ödenen gelir vergisi ödemeleri başladı. Haberin ardından vatandaşlar emlak vergilerinin nasıl ödeneceğini merak ediyor. Bu yıl yapılacak ödemelerde gecikme faizi olarak 1.6 oranı uygulanacak. Peki, ne zaman? 2020 Emlak vergisi sorgulama ekranı! Emlak vergisi nasıl ödenir?

Her yıl 2 taksit halinde ödenen vergisinin ilk taksit ödemeleri başladı.

2020 EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Her yıl İki taksitte ödenen için birinci taktisi mayıs ayında ödenecek. İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayında yapılacak.

EMLAK VERGİSİ 2020 SORGULAMA

Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyenler belediyelerden veya internet üzerinden vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilir.

EMLAK VERGİSİ 2020 NASIL ÖDENİR?

Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulduktan sonra beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Yapılan beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası kullanılır. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ve banka hesaplarına yapılabilir.

EMLAK VERGİSİ SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI! NEREDEN ÖDENİR?

E-devlet sistemi üzerinden giriş yaparak emlak vergisi ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

  1. 06.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2020 yılı Emlak vergisi ödemeleri başladı! Emlak vergisi nasıl ödenir? Emlak vergisi nereden ödenir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA