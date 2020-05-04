Hayat Eve Sığar maske kodu! Hayat Eve Sığar uygulamasından maske kodu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulaması nedir?
Hayat Eve Sığar maske kodu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların kullanımına sunulan Hayat Eve Sığar uygulamasından artık ücretsiz maske kodu da alınabilecek. Corona virüsü salgını sonrası en önemli tedbirlerden olan maske kullanımının gerekliliği bilim insanları tarafından tavsiye edilirken, maske ihtiyacı da artmış durumda. Eczanelerden maskelerini alamayan vatandaşlar artık Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden maske kodunu ücretsiz olarak alabilecek. Peki Hayat Eve Sığar uygulaması ile ücretsi maske kodu nasıl alınır? Hayat eve sığar maske kodu... İşte tüm bu soruların yanıtları...
Tüm dünyada etkili olan corona virüsü salgını için birçok önlem alındı ve uygulamaya koyuldu. Bunlardan biri de maske kullanımı oldu. Maske kullanımının arttığı bu dönemde devlet tarafından ücretsiz maske dağıtımı başladı. Bunun için e-devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor ve eczanelerden de gelen mesaj doğrultusunda maske temin edilebiliyordu. Binlerce kişi maske alırken, birçoğu da maske alamadı. Yapılan son açıklamada ise Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske temini için kod alınabileceği açıklandı. Peki Hayat Eve Sığar ile ücretsiz maske kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması (Aplikasyonu) nedir? İşte tüm bu soruların yanıtları...
HAYAT EVE SIĞAR MASKE KODU NASIL ALINIR?
Sağlık Bakanlığınca, yeni tip corona virüsü ile (COVID-19) mücadele kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabileceği ve kendi sağlıklarını takip edebildikleri "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasına yeni bir güncelleme geldi.
Güncelleme ile artık ücretsiz maske kodu Hayat Eve Sığar uygulamasındaki "Sağlık Durumu" sekmesi altından alınabiliyor.
UYGULAMA RİSK DURUMUNU ANLIK GÖSTERİYOR
Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden Bakanlığın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebiliyor.
HASTANE, ECZANE, MARKET GİBİ YERLER DE GÖSTERİLİYOR
Uygulamadaki harita üzerinde, risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market, durak gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de gösteriliyor.
Vatandaşlar, onayları doğrultusunda ailelerini ya da yakınlarını listelerine ekleyebiliyor. Bu şekilde sevdikleri kişilerin de riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabiliyor.
HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI (APLİKASYONU) NEDİR?
Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden Bakanlığın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebilecek.
"Korona'dan korun riskleri en aza indir." sloganından hareketle peş peşe hayata geçirilen uygulamalar arasında bulunan ve vatandaşları koronavirüse karşı korumak, bilgilendirmek, yönlendirmek ve riskleri azaltmak için geliştirilen uygulama, hızla kullanılmaya başlandı.
Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilecek vatandaşlar, sağlık durumlarında değişim gördüklerinde, bunu uygulamada her gün doldurabildikleri sağlık testiyle bildirebilecek. Yüklenen bilgilerin doktora yönlendirilmesi sağlanacak.
- 04.05.2020
- Güncelleme: 04.05.2020 10:58
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Hayat Eve Sığar maske kodu! Hayat Eve Sığar uygulamasından maske kodu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulaması nedir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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