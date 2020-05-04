Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Okullar bayramdan sonra mı açılacak? İşte son karar!

Öğrenciler ve velileri; okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Corona virüsü salgının yayılımını önlemek amacıyla ülkemizde rastlanan ilk vakanın ardından örgün öğretime ara verilmiş, lise ve öncesi düzeyde eğitimin EBA üzerinden devam edilmesine karar verilmişti. Virüse karşı son günlerde yaşanan olumlu gelişmeler, normalleşme sürecinin de gündeme gelmesine sebep oldu. Gündemin en çok merak edilen konularından bir tanesi de okulların açılacağı tarih... Peki, Okullar ne zaman açılacak? Okullar 1 Haziran'da açılacak mı? İşte tüm detaylar...

OKULLAR 1 HAZİRAN'DA AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, katıldığı canlı yayında "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız." dedi.

Konuyla ilgili nihai karar ise Bilim Kurulu tavsiyeleri ile Cumhurbaşkanlığı tarafından verilecek.

Okullarda 1-30 Haziran arasında eğitim verilmesi hedefleniyor. Okulların açık kalacağı süreyi, il pandemi kurullarının önerisi ve her ilin kendine özgü şartlarını dikkate alarak valilerin belirmesi düşünülüyor. Örneğin, havanın erken ısındığı, tarımsal faaliyetin başladığı illerde valiler, eğitim süresini iki hafta ile sınırlayabilecek.

ANAOKULU VE İLKOKUL DAHİL DEĞİL

Öğrencilerin fiilen okula gitmesi velilerin tercihine bırakılacak. İsteyen veli çocuğunu okula gönderecek. Okula devam şartı olmayacağı için isteyen veli de uzaktan eğitimde karar kılabilecek.

Ana okulu çocukları ile ilkokul öğrencilerinin, hijyen şartlarına uyum düzeyi dikkate alınarak bu sınıflarda eğitime başlanmayacak.

Ders yapılması planlanana bir aylık dönemde sınavlar yapılmayacak. Öğrenci sınıfta kalmayacak. İlk dönem notları değerlendirmeye esas kabul edilecek. Tüm öğrenciler, bir üst sınıfa geçecek. İlk dönem notları zayıf olan öğrencilerin de sorumlu olarak sınıf geçmesi sağlanacak.

TELAFİ EĞİTİMİ VERİLECEK

Öğretmenler, öğrencilerine telafi eğitimi verecek. Özellikle yaz unutmasının önüne geçmeye çalışacak.

Haziran eğitiminin en önemli başlığını ise öğrencilere psiko-sosyal destek sağlanması oluşturacak. Uzun süre evde kalan çocukların ilgi ve dikkatini toplamasına, eğitime ve günlük hayata uyumuna öncelik verilecek.