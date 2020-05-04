Sosyal yardımlaşma başvuru nasıl yapılır? Pandemi başvuru sonuçları açıklandı mı? E-devlet üzerinden sosyal yardımlaşma başvurusu nasıl yapılır? Tüm bu soruların yanıtları vatandaşlarımız tarafından sıklıkla aratılıyor... Corona virüsü salgını sonrası devletimizin vatandaşların bu durumu en az hasarla atlatması için başlattığı bu çalışma sonrası ihtiyaç sahipleri bu yardımla buluşuturuluyor. Peki sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 100 TL sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? 1000 TL pandemi sosyal yardım 3. faz ödemeleri başladı mı? İşte tüm bu soruların yanıtları...

1000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM 3. FAZ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI? SOSYAL YARDIM BAŞVURU SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KOVİD-19 enfeksiyonunun ülkemizde ilk rastlandığı günden bu ana kadar birçok tedbir ve önlem alınırken vatandaşların ekonomisine destek amaçlı da çeşitli maddi destek paketleri sunuluyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine verilen 1000 TL nakit sosyal yardım parası ile ilgili araştırmalar sabah saatlerinden itibaren sürüyor. Daha önce ilk iki fazı ihtiyaç sahipleri ile buluşan bu ödenek, toplamda 4 milyondan fazla kişiye verildi. Peki, 3. Faz ödemeleri başladı mı, pandemi yardım başvurusu nasıl yapılır?

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bu hafta 3. Faz ile devam eden 1000 TL sosyal yardım başvurusu, E-Devlet üzerinden gerçekleşmeye devam ediyor. Şartları karşılayan vatandaşların hesaplarına tahsis edilecek olan 1000 TL pandemi sosyal yardım tutarı, 4/A kapsamındaki kamu işçileri ve 4/C kapsamındaki memurlar tarafından alınamayacak. E-Devlet üzerinden gerçekleşecek olan 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu, şartları tam olarak karşılayan kişilere tahsis edilecek.

Hane başına 1000 TL sosyal yardım yapacak olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3. Faz olarak duyurduğu sosyal yardım başvuru sürecini geçtiğimiz hafta başlatmıştı. Binlerce kişinin başvuru işlemini tamamladığı 1000 lira yardım başvurusu sonrasında gözler sorgulama ekranına çevrildi.

Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı hane içerisinde olan 5 kişinin başvurması ile 1 kişinin başvurması aynı sonuca çıkacak.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

Peki, bu şartları karşılayanlar sosyal yardım başvurusunu nasıl yapacak? O detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.

fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep edilecek.

Bu işlemlerin ardından devam et butonuna basılacak.

Sonraki sayfada bilgiler kontrol edildikten sonra işlem tamamlanacak.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir yılını dolduran "elektrik tüketim desteği" uygulamasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de sosyal yardım programı sayısının 2002'de sadece 4 olduğunu anımsatan Selçuk, 2020 itibarıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardım programı sayısının 43'e çıkarıldığı belirtti.

Selçuk, "Sosyal hizmet ve yardım uygulamaları, ihtiyaç sahipliği esası gözetilerek Bakanlığımız bünyesinde çeşitlendirilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşuyor. Dezavantajlı aile ve vatandaşlarımız, ihtiyaçlarına uygun çözüm seçenekleri ile tanıştı. Mart 2019'da uygulamaya koyduğumuz 'Elektrik Tüketim Desteği Sosyal Yardım Programı' da bunlardan biri." ifadelerini kullandı.

Selçuk, "Program kapsamında şu ana kadar 1 milyon 515 bin 47 ihtiyaç sahibi haneye elektrik tüketim desteği sağladık." bilgisini paylaştı.

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

1000 TL sosyal yardım başvurusu toplamda 3 adımdan oluşmaktadır. Başvuru ekranına sayfanın altından ulaşabilirsiniz.

İlk adımda TC Kimlik Numarası, isim soyisim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışıyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep edilecek.

Koronavirüs(Covid-19) salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatılmıştır ve ilk 2 fazı tamamlanmıştır.



3. fazda ise, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu aracılığıyla sosyal yardım başvuruları alınmaya başlanmıştır.

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için,

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlarımızın Pazartesi,

2 olan vatandaşlarımızın Salı,

4 olan vatandaşlarımızın Çarşamba,

6 olan vatandaşlarımızın Perşembe,

8 olan vatandaşlarımızın Cuma

günlerinde başvuruları alınacaktır.Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

Bilgilerinize sunarız.