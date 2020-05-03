Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan maske ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı açıklamaları - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'dan maske ve 65 yaş üstü açıklamaları

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan maske ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı açıklamaları

salgını sürecinde alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altı vatandaşlara ilan edilmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamalarda bu konuya da değindi. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı esnetilecek mi?

65 yaş ve üstü vatandaşlar ve 20 yaş altı vatandaşlar hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü umutlu konuştu.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ESNETİLECEK Mİ?

Kalın, "65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler için sokağa çıkma yasağında bir esneme olabilir mi?" sorusu üzerine Kalın, şunları söyledi: "65 yaş ve üstü bütün büyüklerimiz yaklaşık 45 gündür evden çıkmadılar. Sağ olsunlar, bu kurala riayet ederek çok tarihi bir görevi de yerine getirdiler, hem kendi hayatlarını korudular hem salgının yayılmasını önlediler. Ülkemizde yaklaşık 7 milyon kadar 65 yaş ve üstü vatandaşımız var. Bu şikayetleri biz de alıyoruz. Cumhurbaşkanımız da bunları dinliyor. Cumhurbaşkanımızın şöyle bir talimatı oldu. ''nun bu konudaki değerlendirmesini aldıktan sonra pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda bu konuyu değerlendirelim. Bilim Kurulu'nun kanaati çerçevesinde de bu konuda bir karar alalım.' dedi.

İbrahim Kalın, 20 yaş altının da hatırlatılması üzerine, "Bilim Kurulu'nun da kanaati öncelikli olarak 65 yaş ve üstü grubunun belli gün ve saatlerde dışarıya çıkmasının sağlanması şeklinde." dedi.

"MASKELER ÜCRETSİZ DAĞITILACAK"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Maske satışına izin verilebilir mi?" sorusunu, "Hayır, şu anda maskenin ücretle, parayla satılması gündemimizde yok. Ücretsiz olarak bütün vatandaşlarımıza maskeler dağıtılmaya devam ediyor, bundan sonra da devam edecek. Bu konuda devletimiz bütün tedbirleri aldı. Üretim noktasında maske sıkıntımız yok." diye yanıtladı.

  1. 03.05.2020
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