Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Corona virüsü salgını sebebiyle tüm dünyada küresel bir problem ortaya çıktı. Ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsüne önlem almak amacıyla sokağa çıkma yasakları ilan edilmişti. Vatandaşlar şimdiden yaklaşan ramazan bayramı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Corona virüsü önlemleri kapsamında 1-3 Mayıs tarihlerinde sokğa çıkma yasağı ilan edilmişti. Vatandaşlar yaklaşan ramazan bayramı hakkında araştırma yapmaya başladı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAYRAMDA OLACAK MI?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir televizyon programında bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna yanıt verdi. İbrahim Kalın, "İhtimaller dahilindedir. Bu önümüzdeki üç haftada salgının seyri tarafından belirlenecek bir takvim. Şu an bir şey söylemek erken. Bu konuyla ilgili Bilim Kurulu'nun önerileri alındıktan sonra varılacak nihai kararı, Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacaktır." ifadelerine yer verdi.
- 03.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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