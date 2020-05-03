Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

salgını sebebiyle tüm dünyada küresel bir problem ortaya çıktı. Ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsüne önlem almak amacıyla sokağa çıkma yasakları ilan edilmişti. Vatandaşlar şimdiden yaklaşan ramazan bayramı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

önlemleri kapsamında 1-3 Mayıs tarihlerinde sokğa çıkma yasağı ilan edilmişti. Vatandaşlar yaklaşan ramazan bayramı hakkında araştırma yapmaya başladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAYRAMDA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , katıldığı bir televizyon programında bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna yanıt verdi. İbrahim Kalın, "İhtimaller dahilindedir. Bu önümüzdeki üç haftada salgının seyri tarafından belirlenecek bir takvim. Şu an bir şey söylemek erken. Bu konuyla ilgili 'nun önerileri alındıktan sonra varılacak nihai kararı, Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacaktır." ifadelerine yer verdi.

  1. 03.05.2020
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