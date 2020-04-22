2020 Ramazan imsakiyesi ilk sahur hangi gün? Kaçta? Ramazan'da ilk iftar hangi gün? Kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin imsakiyesi...
11 ayın sultanı olarak nitelendirilen Ramazan ayı bu yıl corona virüsü gölgesinde geçecek olsa da heyecanı vatandaşlarımızı sarmış durumda. 2020 yılı ramazan imsakiyesini merak eden vatandaşlar Google'da aramalar yapmaya başladı. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Bursa ve diğer illerimizde "ilk sahur hangi gün? İlk sahur saat kaçta? İlk iftar saat kaçta ve hangi gün?" gibi aramalar yapılıyor. Peki, ilk sahur hangi gün? İlk sahur saat kaçta? İlk iftar saat kaçta ve hangi gün? Detaylar haberimizde...
İstanbul, Ankara, İzmir ve il il imsakiye açıklandı. Müslüman âlemi için farz olarak buyrulan oruç ibadetinin yerine getirileceği bu mübarek ay içerisinde sahur ve iftar saatleri en çok araştırılan konu olacak.
İLK SAHUR VE İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
23 Nisan Perşembe gecesini, 24 Nisan Cuma'ya bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. Yani 24 Nisan'da milyonlarca kişi oruçlu olacak.
İSTANBUL İLK SAHUR HANGİ GÜN? SAAT KAÇTA?
İstanbul için ilk sahur günü 23 Nisan perşembe gecesi, İlk sahur saati 04:29 olacak.
İSTANBUL İLK İFTAR HANGİ GÜN? SAAT KAÇTA?
İstanbul için İlk iftar 24 Nisan'da olacak. İstanbul için ilk iftar saati ise 20:00 olacak.
ANKARA İLK SAHUR HANGİ GÜN? SAAT KAÇTA?
Ankara için ilk sahur günü 23 Nisan perşembe gecesi, İlk sahur saati 04:18 olacak.
ANKARA İLK İFTAR HANGİ GÜN? SAAT KAÇTA?
Ankara için İlk iftar 24 Nisan'da olacak. Ankara için ilk iftar saati ise 19:43 olacak.
İZMİR İÇİN İLK SAHUR HANGİ GÜN? SAAT KAÇTA?
İzmir için ilk sahur 23 Nisan gecesi saat 04:46'da olacak.
İZMİR İÇİN İLK İFTAR SAATi HANGİ GÜN? SAAT KAÇTA?
İzmir için ilk iftar 24 Nisan'da saat 20:03'de olacak
İL İL RAMAZAN 2020 İMSAKİYESİ İÇİN
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