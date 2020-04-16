Ramazan imsakiyesi yayınlandı! Ramazan ne zaman başlıyor? İşte il il iftar ve sahur vakitleri...
Müslüman alemi için büyük bir öneme sahip olan on bir ayın sultanı Ramazan için artık sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı da Ramazan ayı için merak edilen imsakiyeyi yayınladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ayrıca oruç açıklamasında da bulundu. Peki ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'in ihtar ve sahur vakitleri... İşte il il Ramazan imsakiyesi...
İslam alemi için mübarek ve kutsal kabul edilen Ramazan ayı 2020'de ne zaman başlayacak merak ediliyor. Ramazan ayı ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak? 30 gün boyunca oruç tutacak olan vatandaşlar sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Ramazan ayına girmemize kısa bir süre kala imsakiye 2020 takvimi belli oldu. Oruç ibadetini yerine getirecek müslümanlar il il ramazan imsakiyesini haberimizden görebilir, iftar ve sahur vakitlerini takip edebilirler...
RAMAZAN İMSAKİYE YAYINLANDI!
Müslüman âlemi on bir ayın sultanı için geri sayıma başladı. Şaban ayının bitmesine sayılı günler kalırken, Ramazan ayına ise günler kaldı. Dualar ve ibadetler ile geçirilecek bu mübarek ay yine huzur ve sevinç ile karşılanacak. Öte yandan Diyanet İşler Başkanlığı, resmi internet sitesinden imsakiye bilgilerini yayınladı. İstanbul, Ankara, İzmir imsakiye ile iftar ve ezan saatleri belli oldu.