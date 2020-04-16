Ramazan imsakiyesi yayınlandı! Ramazan ne zaman başlıyor? İşte il il iftar ve sahur vakitleri...

Müslüman alemi için büyük bir öneme sahip olan on bir ayın sultanı Ramazan için artık sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı da Ramazan ayı için merak edilen imsakiyeyi yayınladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ayrıca oruç açıklamasında da bulundu. Peki ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'in ihtar ve sahur vakitleri... İşte il il Ramazan imsakiyesi...