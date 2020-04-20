Mehmet Akif Ersoy Kimdir? İstiklal Marşı, hayatı ve biyografisi

Mehmet Akif Ersoy'un yaşamı, eserleri merak konusu oldu. Vatandaşlar Google arama motorunda İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy hakkında araştırmalar yapıyor.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası Fatih Medresesi müderrislerinden Mehmet Tahir Efendidir. Mehmet Tahir Efendi, ona ebced hesabıyla doğduğu yıl olan 1290'a karşılık gelen Rağıf ismini vermişse de çevresi tarafından Akif olarak çağrılmıştır. Mehmet Akif Ersoy dışında bir de Nuriye adında bir kızları bulunuyordu.

Mehmet Akif, İstanbul'da Fatih'in Sarıgüzel semtinin Nasuh Mahallesi'nde doğmuştur. 1878 yılında, 4 yaşındayken Fatih'de Emir Buhari Mahalle Mektebi'ne gitmiştir. Burada iki yıl eğitim gördükten sonra Fatih İbtidaisi'ne geçiş yapmıştır. Aynı yıl babası ona Arapça dersleri vermeye başlamıştır.

Babasının yazın Emin Paşa'nın çocuklarına ders vermesi sebebiyle Emin Paşa'nın çocukları ile arkadaşlık kurmuştur. Mehmet Akif, 1882 yılında ilköğretimini tamamlayarak Fatih Merkez Rüştiyesi'ne başlamıştır. Ayrıca Fatih Camii'nde Esad Dede'nin İran Edebiyatı derslerine katılmıştır. Lise eğitiminde Mülkiye'nin İdadi bölümünde başladıktan sonra yüksek kısmına geçiş yapmıştır. Kısa bir süre sonra evlerinin yanması ve babasının vefatı sebebiyle okula devam edemeyip sivil veterinerlik okulu olan Baytar Mektebi'ne geçmiştir. ilk şiirlerini bu dönemde yazmaya başlamıştır.

1895 yılında ilk eseri olan 7 beyitlik gazeli "Kur'an'a Hitab", Servet-i Fünun Gazetesi'nde yayınlamıştır. 4 yıl boyunca Rumeli, Anadolu ve Arabistan'da görev yapmıştır. Bu seyahatler Mehmet Akif'in düşünce ve yazın hayatını çok etkilemiştir.

1 Eylül 1898'de 25 yaşında iken Tophane-i Amire veznedarı Mehmet Emin Bey'in kızı İsmet Hanım ile dünya evine girmiştir. Aynı yıllarda Maarif Dergisi'nde ve Resimli Gazete'de şiir yazıları ve Arapça, Farsça ve Fransızca'dan yaptığı çevirilen yayınlanmıştır. 1906 yılında Halkalı Ziraat Mektebi'ne Kitabet-i Resmiye Muallimi ve 1907'de Çiftlik Makinist Okulu'na Türkçe öğretmeni olarak atanmıştır. Ardından bir yıl sonra II. Meşrutiyet'in ilan edildiği dönem İstanbul'da Umur-i Baytariye Dairesi Müdür Muavinliği'ne getirilmiştir. 1908-1910 yılları arasında "Sırat'ı Müstakim" dergisinde yazdığı dönem en ünlü şiirleri "Küfe" ve "Seyfi Baba" yayınlanmıştır.

1913'te İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. I. Dünya Savaşı sırasında bu cemiyete bağlı bir örgüt olan Teşkilat-ı Mahsusa aracılığıyla Almanya'daki Müslüman tutsakların durumunu incelemek üzere Berlin'e gönderilmiştir. Berlin'in ardından Arabistan ve Lübnan'a gitmiş ve burada batı-doğu ayrımına şahit olmuştur. İstanbul'a döndükten sonra Darül-Hikmet-i İslamiye'nin başkatipliğine atanmıştır. Miili Mütareke döneminde kurtuluş hareketine destek vermiştir. Balıkesir'de yaptığı konuşmadan dolayı İstanbul'daki görevinden alınmıştır ve Ankara Hükümeti'nin kurulmasından sonra Burdur Milletvekili olarak meclise girdi.

O sırada Maarif Vekili Hamdullah Suphi'nin desteği ile İstiklal Marşı için açılan yarışmaya giren Mehmet Akif Ersoy, 724 şiir arasından yarışmayı kazanmıştır. 18 Mart 1921'de kabul edilen şiir, 1924 yılında Osman Zeki Üngör tarafından bestelenerek "Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Marşı" olarak ilan edilmiştir. Mehmet Akif Ersoy yarışmadan kazandığı 500 lirayı kabul etmeyerek Türk Ordusu'na armağan etmiştir.

Sakarya Zaferi'nden sonra İstanbul'a geldi ancak İslami uyanışçı düşünürlerden olan Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet'in laik düzeninin oturması sebebiyle Mısır'a gitmiştir. 1936 yılına kadar Mısır'da Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. Siroz'a yakalanması üzerine 1935'te Lübnan'a, 1936'da Antakya'ya gitmiştir. Hastalığının ilerlemesi üzerine ülkesine döndü ve 27 Aralık 1936'da İstanbul'da vefat etmiştir. Mezarı Edirnekapı Şehitliği'nde bulunmaktadır.