Corona virüsü Güneydoğu Asya'da büyük bir sorun yaratıyor! On binlerce kişi test yaptırmamış olabilir! Endonezya ve Signapur... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
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Güneydoğu Asya'da büyük bir sorun yaratıyor! On binlerce kişi test yaptırmamış olabilir! ve ...

Corona virüsü Güneydoğu Asya'da büyük bir sorun yaratıyor! On binlerce kişi test yaptırmamış olabilir! Endonezya ve Signapur...

salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, salgının hedefinde Güneydoğu Asya var. Corona virüsü salgını sebebiyle sayısı artarken test sayısı yetersiz kaldı. ve 'da binlerce kişide corona virüsü görüldü.

salgını yeni hedef olarak Güneydoğu Asya'yı mı seçti? 'nden alınan verilere göre, bölgede pazar günü itibariyle 28 binden fazla bildirildi. Verilerde Güneydoğu Asya'da bildirilen toplam vaka sayısının %87,9'unun , ve Singapur'da gerçekleştiğini gösteriyor.

ON BİNLERCE VAKA TEST EDİLMEMİŞ OLABİLİR

Güneydoğu Asya'da vaka sayıları ABD ve Avrupa ülkelerine göre az görünse de yapılan test sayısının az olması on binlerce kişinin test yaptırmadığını gösterdi. Bu duruma rağmen 'da vaka sayısı iki haftada aşırı derecede arttı. Singapur Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Başkanı Simon Tay, "Harekete geçmeliyiz. Filipinler'in 'nın test sayıları feci derecede düşük" ifadelerinde bulundu. Uzmanlar Endonezya ve Filipinler'i büyük nüfusları nedeniyle endişelendikleri ülkeler olarak ayırıyorlar. Ülkede göçmen işçilerin yaşadığı kalabalık yurtlarda hastalığın yayılma fırsatı bulunduğu belirtiliyor.

ENDONEZYA'DA KORKUTAN TABLO

Endonezya 270 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi ve toplam test sayıları 42 bin civarında seyrediyor. Hükümet makamlarından yapılan açıklamaya göre Endonezya günlük test sayılarını 10 bin'e çıkarmayı hedefliyor ve bu orana ulaştıklarında 95 bin kayıtlı vaka sayısına ulaşmayı öngörüyorlar.

  1. 20.04.2020
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