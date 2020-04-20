Corona virüsü salgını yeni hedef olarak Güneydoğu Asya'yı mı seçti? Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere göre, bölgede pazar günü itibariyle 28 binden fazla vaka bildirildi. Verilerde Güneydoğu Asya'da bildirilen toplam vaka sayısının %87,9'unun Filipinler, Malezya ve Singapur'da gerçekleştiğini gösteriyor.

ON BİNLERCE VAKA TEST EDİLMEMİŞ OLABİLİR

Güneydoğu Asya'da vaka sayıları ABD ve Avrupa ülkelerine göre az görünse de yapılan test sayısının az olması on binlerce kişinin test yaptırmadığını gösterdi. Bu duruma rağmen Signapur'da vaka sayısı iki haftada aşırı derecede arttı. Singapur Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Başkanı Simon Tay, "Harekete geçmeliyiz. Filipinler'in Endonezya'nın test sayıları feci derecede düşük" ifadelerinde bulundu. Uzmanlar Endonezya ve Filipinler'i büyük nüfusları nedeniyle endişelendikleri ülkeler olarak ayırıyorlar. Ülkede göçmen işçilerin yaşadığı kalabalık yurtlarda hastalığın yayılma fırsatı bulunduğu belirtiliyor.

ENDONEZYA'DA KORKUTAN TABLO

Endonezya 270 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi ve toplam test sayıları 42 bin civarında seyrediyor. Hükümet makamlarından yapılan açıklamaya göre Endonezya günlük test sayılarını 10 bin'e çıkarmayı hedefliyor ve bu orana ulaştıklarında 95 bin kayıtlı vaka sayısına ulaşmayı öngörüyorlar.